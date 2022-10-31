ميركاتو: كيسي لا يشعر بالارتياح في برشلونة ويفكر بالرحيل

يبدو أن اللاعب فرانك كيسي لا يشعر بالاستقرار في برشلونة منذ قدومه إلى النادي بداية الموسم، حيث أنه لعب مبارتين في الدوري الإسباني، ومبارتين في دوري أبطال أوروبا، وهذا ليس كافٍ بالنسبة للاعب كان مفتاحًا للعب ومؤثرًا في نادي ميلان الإيطالي.

موقع كالتشيو ميركاتو تحدث عن الأمر وقال أن كيسي يحتاج للعب دقائق أكثر في المباراة مع برشلونة، أو سيفكر بالرحيل والعودة إلى الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير أو في فترة الانتقالات في حزيران.

كيسي غير مستقر في برشلونة ويفكر بالعودة إلى الدوري الإيطالي

كشفت التقارير أن العديد من الأندية مهتمة بالاستفادة من خدمات لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي، حيث أن اللاعب لا يشعر بالارتياح في برشلونة ويفكر بالرحيل في يناير أو حزيران.

الجدير بالذكر أن فرانك كيسي انتقل لبرشلونة في صفقة مجانية خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد أن كان عنصرًا أساسيًا في تحقيق ميلان للقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، ومع ذلك هو يجد صعوبة في التأقلم مع النادي الكتالوني.

وكانت هناك العديد من الانتقادات لمدرب البارسا تشافي هيرنانديز لعدم إعطاء فرصه للاعب الوسط الإيفواري، واعتماده في العديد من المباريات المهمة على بوسكيتس.

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