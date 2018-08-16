ميرور: خلاف مورينيو وبوغبا يصل مرحلة لا تصدق

بوغبا ومورينيو

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن وصول الخلاف بين جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، ونجم الفريق بول بوغبا، إلى مرحلة لا تصدق.

وأكدت الصحيفة أن الأمور باتت معقدة بين المدرب واللاعب، خاصة بعدما حذر مورينيو، الدولي الفرنسي من مناقشة مشاكله عبر وسائل الإعلام.

وأوضحت أن بوغبا البالغ من العمر 25 عاماً أخبر مورينيو، بأنه يستطيع التحدث معه من خلال وكيله مينو رايولا.

جماهير آرسنال تطالب برحيل النني

بالأرقام: تأثير صفقة كريستيانو رونالدو يجتاح يوفنتوس وإيطاليا

لقب السوبر الأوروبي يحرر أتلتيكو من لعنة السقوط القاري أمام ريال مدريد

مصر أكثر المنتخبات تراجعاً في تصنيف فيفا بعد المونديال

7 أرقام قياسية تنتظر ميسي بعد رحيل رونالدو

كما ذكرت أن مورينيو أخبر بوغبا بأنه إذا أراد الرحيل عن مانشستر يونايتد، فعليه أن يقدم طلباً رسمياً بذلك.