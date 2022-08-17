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ميسي وراموس يقرران تأديب مبابي بهذه الطريقة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 17 آب / أغسطس 2022 - 01:12
ميسي وراموس (المصدر: أ ف ب)
Paris Saint-Germain's Argentinian forward Lionel Messi (L) checks hands with Paris Saint-Germain's Spanish defender Sergio Ramos (R) during the French L1 football match between Strasbourg RC and Paris Saint-Germain (PSG) at La Meinau stadium in Strasbourg, eastern France, on April 29, 2022. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

أثارت تصرفات كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الجدل بشكل كبير الأيام الماضية، حيث في مباراة فريقه أمام مونبلييه في الدوري الفرنسي، ظهر في أكثر من لقطة يتصرف بطريقة متعالية ومتعجرفة تركت زملائه في الفريق في حالة من الغضب والاستنكار.

وعلى ما يبدو أن مبابي بعد تجديد عقده مع باريس والمبلغ والصلاحيات الواسعة التي قدمت له، بات يريد التحكم بكل شيء يتعلق في النادي، حتى وصل به الأمر مؤخرًا أنه طلب من الإدارة رحيل نيمار، حيث بحسب اعتقاده أن الملعب لا يستوعب سوى اثنين في الأمام، وقصد بذلك نفسه والنجم الأرجنتيني ليو ميسي.

كيليان مبابي ونيمار (المصدر: صفحة لنادي باريس سان جيرمان على تويتر)
كيليان مبابي ونيمار (المصدر: صفحة لنادي باريس سان جيرمان على تويتر)

ميسي وراموس يقرران تأديب مبابي على طريقتهما

من الواضح أنه لا يوجد أحد من زملاء مبابي في باريس يتقبل هذه الطريقة في التعامل، وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية،  فإن ميسي وراموس يشعران بخيبة أمل كبيرة من تصرفات مبابي، لذلك وضع الثنائي خطة من أجل إيقافه عند حده. 

وتابعت الصحيفة أن كل من راموس وميسي أكدا أن اللاعب الفرنسي لم يحقق شيئًا بعد مقارنة بما حققاه على مدى السنوات الماضية حتى يتصرف بهذا الشكل. 

لهذا فإن ميسي وراموس بمساعدة نيمار وفيراتي اتفقوا على أن يتم تهميش مبابي خلال المباريات القادمة، لعل وعسى أن يبتعد عن التصرفات التي يقوم بها حاليًا ولكسر الغرور الذي أصابه خاصة بعد أن دفع باريس سان جيرمان أموالًا طائلة حتى يجدد العقد معهم.

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