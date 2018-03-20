ميسي يلمح لاعتزاله دولياً بعد مونديال روسيا

ليونيل ميسي

لمح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إمكانية اعتزاله دولياً، بعد المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018.

ويخوض مهاجم برشلونة المونديال الرابع له في روسيا، بعد 2006 و2010 و2014، علماً بأنه خاض نهائي النسخة الأخيرة الذي خسره التانغو أمام نظيره الألماني 0-1.

وقال ميسي، الذي سيتم عامه الحادي والثلاثين بعد 10 أيام من انطلاق المونديال، في مقابلة مع محطة "تلفزيون أميركا" الأرجنتينية: "صحيح أننا نؤمن بأن لاعبينا الحاليين سيشاركون معاً في آخر بطولة كبيرة".

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وتابع: "بلغنا 3 مباريات نهائية (كأس العالم 2014 وكوبا أميركا 2015 و2016)، لكننا لم نفز بأي منها، ومن الواضح أن المستقبل يعتمد على النتائج وإحساس اللاعبين وإذا لم مفز هذا الصيف فإن عدداً كبيراً من اللاعبين سيكونون مطالبين بالرحيل".

ورغم تألقه مع البارسا وحصوله على كافة الألقاب الممكنة، فشل "ليو" في الفوز بلقب كبير مع منتخب الأرجنتين، ويعتقد كثيرون أن إخفاقاته المتكررة مع بلاده نقطة سلبية في مسيرته، مقارنة بمواطنه دييغو مارادونا الذي قاد المنتخب للتتويج بكأس العالم 1986 في المكسيك.