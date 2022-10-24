مينديش يعمل على صفقة محتملة لانتقال رونالدو إلى نادي روما 

تناقلت بعض المواقع والمصادر الرياضية العالمية أنباء تفيد عن إمكانية رؤية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن صفوف نادي روما الإيطالي الموسم القادم تحت قيادة السبيشال ون جوزيه مورينيو.

وسيكون العنوان الأنسب لصفقة الانتقال هذه في حال نجح في إتمامها وكيل أعمال رونالدو جورجي مينديش هو لقاء الأحبة، حيث أنها لن تكون المرة الأولى التي سيلعب فيها صاروخ ماديرا تحت مظلة المدرب البرتغالي، فسبق وأن اجتمع كلاهما في الملكي ريال مدريد.

مينديش يحاول ضم رونالدو إلى نادي روما الإيطالي

بحسب مصادر مقربة من وكيل الأعمال الرياضي جورجي مينديش، فقد تكون هناك مفاوضات مفتوحة مع نادي روما الإيطالي لانتقال نجم مانشستر يونايتد إليهم الموسم القادم، خاصة في حال تمكنوا من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وتضيف نفس المصادر أنه بحسب المعطيات الحالية، فإن احتمالية انتقال رونالدو إلى نادي تشيلسي الإنجليزي قد تكون شبه معدومة حتى ولو كان عقدًا قصير المدة، ولكن مينديش يتمنى أن يستمر بوهلي في منصب المدير الرياضي في البلوز حتى يناير المقبل في فترة الانتقالات الشتوية، لأن ذلك سيزيد من فرصة انتقال الدون إلى النادي اللندني.

من ناحية أخرى، هناك مصادر داخل أروقة تشيلسي أكدت أن النادي لن يوقع أبدًا مع كريستيانو رونالدو بدون موافقة ومباركة المدير الفني غراهام بوتر على ذلك.

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