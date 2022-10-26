ناغيلسمان يتوعّد: "سنجعل برشلونة اليوم عبرة لبقية المنافسين"

تحدث المدير الفني لنادي بايرن ميونخ جوليان ناغيلسمان عن مواجهة فريقه ضد برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة.

وأكد ناغيلسمان أن البافاري اليوم أمامه هدف واحد فقط، وهو تحقيق الفوز على برشلونة وتأكيد الأحقية في صدارة المجموعة، إلى جانب التأهل الذي تم حسمه بالفعل في الجولات الماضية ولكن لا مانع من زيادة عدد النقاط إلى 15.

جوليان ناغيلسمان مدرب بايرن ميونخ (المصدر: أ ف ب)

ناغيلسمان يؤكد أهمية الفوز على برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا

الجميع يعلم أن نادي بايرن ميونخ تأهل منذ الجولة الماضية لدور الثمن النهائي في دوري الأبطال، في حين أن البارسا لا يزال يحتاج إلى الفوز للمحافظة على آمال التأهل والمنافسة في البطولة.

وفي المؤتمر الصحفي أكد ناغيلسمان أهمية الفوز على برشلونة اليوم وأبعاده في دوري الأبطال وقال: "ليس لدينا شيء ضد برشلونة، نحن نريد تحقيق الفوز فقط لا غير".

وعن ليفاندوفسكي : "لا أستطيع أن أحكم على أداء ليفاندوفسكي في برشلونة، لكن من الواضح أنه يسجل الكثير من الأهداف هنا، عندما كان لاعبًا لبايرن مررنا في فترات جيدة تمكن فيها من تسجيل الأهداف وفترات أخرى كانت على العكس تمامًا، أعتقد أنه سعيد حاليًا ونحن كذلك الأمر".

واختتم ناغيلسمان حديثه برسالة تحذيرية وقال: "نريد الفوز على برشلونة اليوم، ولن نتخلى عن المركز الأول في المجموعة، وإذا كنت تريد أن تفوز بدوري أبطال أوروبا فعليك أن ترسل تحذيرًا شديد اللهجة، والفوز في الكامب نو اليوم كفيل بذلك وسيجعل برشلونة عبرة لبقية المنافسين".

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة