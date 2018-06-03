منتخب نيجيريا يعلن قائمته النهائية لكأس العالم

منتخب نيجيريا

أعلن غيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا قائمة فريقه النهائية الخاصة بكأس العالم التي تنطلق الشهر الجاري.

جاء هذا في صورة نشرها الحساب الرسمي للمنتخب الروسي عبر موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر"، وضمت 23 لاعباً.

في حراسة المرمى: إكيتشوكو إزينوا، ودانييل أكبي، وفرانسيس آوزوهو.

في خط الدفاع: ويليام تروست إكونغ، وليون بالوجن، وكينيث أوميرو، وزبريان إيدو، وتشيدوزي أوازيم، وعبد الله شيهو، وإلدرسون إتشيجيلي، وتايرون إيبوهي.

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في خط الوسط: جون أوبي ميكيل، وأوجيني أونازي، وجون أوجو، زويلفريد نديدي، وأوجينكارو إيتيبو، وجويل أوبي.



في خط الهجوم: أوديون إيجالو، وأحمد موسى، وفيكتور موسيس، وأليكس إيبوبي، وكليتشي إهيانتشو، وسيميون نوانكو.



جدير بالذكر أن المنتخب النيجيري لكرة القدم سيبدأ مشواره في البطولة بمواجهة فريق كوراتيا قبل أن يخوض الجولة الثانية ضد أيسلندا ويختتم مبارياته في دور المجموعات أمام الأرجنتين.