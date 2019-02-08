نتيجة الكلاسيكو تمنح سولاري وريال مدريد الثقة

سانتياغو سولاري

يحل ريال مدريد ضيفا على أتلتيكو مدريد السبت في مباراة ديربي مدينة مدريد التي تجمعهما بالجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.



واكتسب الريال ثقة كبيرة بعد التعادل 1-1 مع برشلونة في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إسبانيا، حيث أظهر الفريق مدى تطوره خلال ما يزيد بقليل عن ثلاثة أشهر، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري.



وفشل سولاري، المدير الفني لريال مدريد، في السير على خطى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق الأسبق، والذي تمكّن من تحقيق الفوز في أول مباراة له أمام برشلونة كمدير فني.



وكان زيدان فاز على برشلونة، في أول مباراة كلاسيكو له كمدرب للملكي، في الجولة 31 من الليغا بموسم (2015-2016) بنتيجة (2-1)، على ملعب كامب نو. وكان جولين لوبيتيغي أقيل من منصبه بعدما ضربت الأزمات الفريق بعد الخسارة 1-5 في ملعب كامب نو في أكتوبر الماضي، وتولّى سولاري تدريب الفريق بدلا منه.



وفي حيز زمني قصير استطاع المدرب السابق للفريق الثاني بالريال أن يسهل من الموقف، وأصبح الريال، صاحب المركز الثالث، يبتعد عن برشلونة، المتصدر، بفارق 8 نقاط وبفارق نقطتين فقط خلف أتلتيكو، صاحب المركز الثاني. ويمكن للريال أن يحتلّ المركز الثاني في حال الفوز على أتلتيكو.



كانت من بين القرارات الرئيسية لسولاري، الدفع بالجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور كأساسي، واستطاع أن يقدّم أداء ممتعا في المباريات وكرر ذلك أمام برشلونة.



وقال سولاري “لست متفاجئا (إنه مزدهر)، أعرفه، وأعلم طريقة لعبه لكرة القدم”. وأضاف “إنه شيء مذهل أن يتطور فتى يبلغ 18 عاما بالطريقة التي يتطور به. أيضا بعض الفضل يجب أن يعود لزملائه بالفريق، الذين يدعمونه ويسمحون له باللعب”.



وبما أن فينيسيوس يعطي التوهج لهجوم ريال مدريد، ربما يكون بإمكان الريال اختراق أقوى الدفاعات في الدوري الإسباني.



واستقبل أتلتيكو 14 هدفا في الدوري هذا الموسم، بعكس الريال الذي تلقى 26 هدفا، وسوف يستعيد أتلتيكو المدافع دييغو غودين بعد شفائه من الإصابة.

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في الوقت نفسه، يواجه برشلونة رحلة صعبة في إقليم الباسك لمواجهة أتلتيك بلباو، الأحد، ويبدو أنه أصبح اختبارا أصعب مما بدا عليه قبل أسابيع قليلة. تحسن أداء بلباو بشكل دراماتيكي بعد بداية سيئة للموسم، واستطاع أن يحتل المركز الثاني عشر بعدما كان قبع بالقرب من قاع الترتيب لعدة أشهر. وقال أوسكار دي ماركوس مدافع بلباو “يجب أن ندخل كل جولة ونحن مستعدون لأي شيء. منطقة الهبوط قريبة للغاية، يجب أن نحافظ على قوتنا”.



وأضاف “في هذه الحالة، نلعب أمام متصدر الدوري، مباراة صعبة للغاية نتطلع إليها. ستكون الأجواء مذهلة في سان ماميس ويمكننا جميعا الاستمتاع بها”.



وربما يواجه الظهير الأيمن منافسا قويا متمثلا في عثمان ديمبلي، الذي يستعد للعودة من إصابة في الكاحل، عقب غيابه عن فريق برشلونة في مواجهة ريال مدريد بكامب نو في الكأس. وأضاف دي ماركوس “من الصعب مراقبة ديمبلي، يجب أن تكون دقيقا للغاية وتحتاج لبعض الحظ أو المساعدة من زملائك لتظل محميا”.



وأضاف “ديبملي وكوتينيو لاعبان عظيمان، إن ديمبلي لديه القليل من العشوائية مع امتلاكه قدرة كبيرة على مفاجأة منافسه كثيرا، لا تعلم ما إذا كان سيستخدم قدمه اليسرى أم اليمنى”.



وشارك ليونيل ميسي من مقاعد البدلاء في المباراة التي تعادل فيها فريقه مع ريال مدريد الأربعاء بعدما تعرض لإصابة بسيطة أمام فالنسيا في الجولة الماضية من الدوري، قبل أن يدخل الميدان خلال الشوط الثاني.



وقال إيرنستو فالفيردي مدرب برشلونة قبل مواجهة فريقه السابق “إذا كان ميسي جاهزا سيلعب في سان ماميس، إذا لم يكن كذلك، فلن يشارك”. وفي بقية مباريات هذه الجولة، يلتقي بلد الوليد مع فياريال، وخيتافي مع سلتا فيغو، إسبانيول مع رايو فاليكانو، وجيرونا مع هويسكا، وليغانيس مع ريال بيتيس، وفالنسيا مع ريال سوسيداد، وأشبيلية مع إيبار، وألافيس مع ليفانتي.