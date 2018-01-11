نجمان من الدوري الإيطالي يبعدان محرز عن ليفربول

أليخاندرو غوميز

أكدت تقارير إعلامية بريطانية أن ليفربول مستمر في البحث عن بديل للنجم فيليب كوتينيو، الذي انتقل إلى برشلونة السبت المنصرم، ويبدو أنه قد تراجع عن ضم رياض محرز جناح ليستر سيتي، من أجل دراسة إمكانية ضم نجمين من الدوري الإيطالي.

وكان الدولي الجزائري الاسم الأول على قائمة الريدز، وربطت تقارير اسمه بالفريق، وقد أكدت شبكة "بي إن سبورتس" أن إدارة ليفربول توصلت لاتفاق مع ليستر سيتي لضم نجم الثعالب مقابل 55 مليون يورو.

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لكن صحيفة "دايلي ميرور" البريطانية ادعت أن ليفربول تراجع عن ضم الدولي الجزائري، بطلب من المدير الفني، يورغن كلوب، الذي بدأ بمتابعة أليخاندرو غوميز، نجم أتالانتا، في محاولة لضمه هذا الشهر، بعد تألقه على مدار الموسمين الماضي والحالي.

وكان رئيس أتالانتا قد أكد أن غوميز ليس للبيع، لكونه من أهم نجوم الفريق، حيث سجل 7 أهداف وصنع 8 أخرى في آخر 25 مباراة مع النيراتزوري هذا الموسم.

وفي حالة عدم التوصل لاتفاق، قد يتوجه ليفربول لمحاولة ضم نجم ميلان سوسو، والذي رحل عن النادي الإنجليزي مجاناً موسم 2014-2015.