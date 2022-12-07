نجم إنجلترا يغيب عن التدريبات قبل مواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم

لم يتمكن لاعب وسط منتخب إنجلترا من المشاركة في تدريبات الفريق اليوم، وذلك قبل أيام قليلة عن مواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

وبحسب مصادر مقربة من المعسكر التدريبي للمنتخب الإنجليزي، فعلى ما يبدو أن نجم الوسط في في الفريق ديكلان رايس مصاب بوعكة صحية، ولم يتم الكشف عن الكثير من التفاصيل الأخرى.

رايس يتغيب عن تدريبات إنجلترا قبل مواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022

قد يكون من تابع مباريات إنجلترا خلال كأس العالم قطر 2022، يعلم جيدًا أهمية وقيمة ديكلان رايس في تشكيلة إنجترا، حيث أنه يلعب كحلقة وصل في المنتصف بين الدفاع والهجوم، فتارة يقطع الكرات من المنافس، وتارة أخرى يكون أول من يصنع الكرات والتمريرات لخط الهجوم.

أ ف ب

لذلك في حال لم يتمكن رايس من اللحاق بفريقه، فقد يكون غيابه مؤثرًا على منتخب إنجلترا وتشكيلة المدرب ساوثغيت الذي لا يملك بديلًا مناسبًا له، وقد يعاني وسط ودفاع الإنجليز خلال مواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022 المقرر أن تنطلق السبت 10 ديسمبر الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

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