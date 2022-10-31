نجم ريال مدريد توني كروس يتلقى أول بطاقة حمراء في مسيرته

تلقى نجم وسط ريال مدريد توني كروس يوم أمس أول بطاقة حمراء في مسيرته الكروية، وذلك في المباراة التي شارك فيها مع فريقه أمام جيرونا في الدوري الإسباني والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وكان اللاعب الألماني قد تلقى البطاقة الصفراء الثانية في مباراة أمس في الوقت بدل الضائع أمام جيرونا، ليتم طرده ومن ثم انتهاء اللقاء بالتعادل وخسارة الثلاث النقاط.

توني كروس (المصدر: أ ف ب)

توني كروس يتلقى أول طرد في مسيرته الكروية

تعد هذه المرة الأولى التي يطرد فيها نجم الوسط الألماني توني كروس خلال مسيرته الكروية التي لعب خلالها أكثر من 700 مباراة، حيث اضطر حكم المباراة لإشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه كروس بعد تدخله بقوة على أليكس غارسيا لاعب جيرونا.

الجدير بالذكر أنه رغم التعادل أمام جيرونا يوم أمس، إلّا أن ريال مدريد لا يزال في صدارة الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن المنافس المباشر نادي برشلونة الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

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