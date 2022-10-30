نجم وسط ريال مدريد يتعرض لانتقادات لاذعة وأنشيلوتي يتدخل

رفض مدرب نادي ريال مدريد السيد كارلو أنشيلوتي الانتقادات الموجهة لنجم الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا، حيث كانت هناك علامات استفهام حول اللاعب على الرغم من تقديمه مستويات جيدة مع الفريق حتى الآن.

وفي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ريال مدريد اليوم أمام جيرونا، قال أنشيلوتي: " كامافينغا يصنع فارق في المباريات خاصة تلك التي تكون فيها اللعب مفتوح، لأن خصائصه الجسدية والبدنية فعالة في الملعب".

كارلو أنشيلوتي (المصدر: أ ف ب)

أنشيلوتي يدافع عن نجم وسط ريال مدريد ويرفض الانتقادات الموجهة له

تابع أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي حديثه عن النجم الفرنسي كامافينغا وقال: "كامافينغا ليس له علاقة بمجريات اللعب، أحيانًا ما يكون أقل فعالية في الملعب بسبب أنه لا يوجد مساحات وهذا ما تفرضه عليك بعض المباريات، ولكن عندما يكون هناك مساحات ولعب مفتوح فإن كامافينغا يصنع الفارق".

واختتم مدرب الملكي حديثه: "نحن سعداء جدًا بوجود كامافينغا، أنه ليس مبتدئ ولكن هناك منافسة عالية على المركز الذي يلعب فيه، أحيانًا لا يتمكن مودريتش من المشاركة منذ البداية أو كروس أو تشواميني، وهنا يأتي دور كامافينغا الفعال في الفريق، أنه شاب ولا يوجد الكثير من اللاعبين في عمره بمثل جودته وأدائه الذي يقدمه في الملعب".

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