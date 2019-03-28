نيمار: مبابي قادر على تقديم المزيد

مبابي ونيمار

أشاد النجم نيمار دا سيلفا بزميله كيليان مبابي في باريس سان جيرمان وبالقدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها.

جاء هذا في تصريحات خاصة لـ "دازن" و"جول" أدلى بها نيمار وأكد خلالها أن مبابي لا يزال أمامه الكثير من الأمور ليتعلمها والخبرات ليكتسبها.



وقال نيمار: "بالنسبة لي مبابي أصبح ظاهرة بالفعل، يمكنه أن يقوم بأمور عظيمة للغاية في مسيرته، ويمكنه أن يصبح أفضل مما هو عليه الآن".

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"ليس لدي أي شك في ذلك فهو يتمتع بالهدوء والشخصية القوية، ودائماً يكون سعيد ويحب المزاح، لكنه أمامه الكثير من الخبرة ليكتسبها".

وكان نيمار ومبابي قد ارتبطا مؤخراً بالرحيل عن باريس سان جيرمان الصيف المقبل، حيث ارتبط اسماهما بريال مدريد.