نيمار يحلم بالعمل مع غوارديولا

نيمار

جدد نيمار نجم باريس سان جيرمان والذي تشير تقارير إلى احتمالية انتقاله إلى ريال مدريد رغبته بالعمل مع جوسيب غواردويلا مدرب مانشستر سيتي.

وقال صاحب الـ 26 عاماً للفرع البرازيلي من شبكة "إي إس بي إن": "أردت دوماً العمل مع غوارديولا، لأنه مختلف، وصلت إلى برشلونة بعد عام على رحيله (2013)، وأرغب كثيراً بالعمل معه".

وبعد قيادته البارسا إلى الأمجاد المحلية والقارية بين عامي 2008 و2012، انضم "بيب" إلى بايرن ميونيخ (2013-2016)، وانتقل بعدها إلى مانشستر سيتي الذي توج معه هذا الموسم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وليست هذه المرة الأولى التي يعبر فيها الهداف البرازيلي عن إعجابه بغوارديولا، إذ أنه قال في 2016: "جوارديولا شخص أرغب حقاً بالتعامل معه".

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان صيف العام الماضي قادماً من برشلونة، في صفقة قياسية عالمية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وتبدو حظوظ الهداف البرازيلي بالانتقال إلى سيتي ضئيلة في ظل رغبة باريس سان جيرمان المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية على الاحتفاظ به، ونظراً للتقارير التي تشير إلى امكانية عودته إلى إسبانيا من بوابة ريال مدريد هذه المرة.