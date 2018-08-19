هدفا ميسي في الدوري الإسباني فأل خير لبرشلونة أوروبياً

ليونيل ميسي

قاد النجم ليونيل ميسي فريقه برشلونة لتحقيق فوزه الأول في الدوري الإسباني لموسم 2018-2019 على ضيفه ديبورتيفو آلافيس، بثلاثة أهداف نظيفة، ليبدأ الموسم الجديد بأفضل طريقة ممكنة وبتسجيل هدفين، مما يعد فأل خير لجماهير النادي الكتالوني على الصعيد الأوروبي.

وسجل "ليو" الهدف الأول في المباراة من ركلة حرة مباشرةً سددها بذكاء كبير أسفل حائط الصد بطريقة أبهرت الجماهير المتواجدة في مدرجات ملعب كامب ناو، وقبل نهاية المباراة بدقائق، أضاف الهدف الثالث والثاني له شخصياً في اللقاء.

والمثير أن تسجيل النجم الأرجنتيني أول هدف لبرشلونة في الدوري مع كل موسم جديد يعد فأل خير للفريق على صعيد منافسات دوري أبطال أوروبا. إذ أنه عندما يُسجل ميسي أول أهداف البارسا في الموسم الجديد، ينهي الفريق الموسم بلقب دوري الأبطال.

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ففي موسم 2014-2015، واجه برشلونة غريمه إيلتشي في افتتاح الموسم الجديد، وافتتح ميسي آنذاك باكورة أهداف النادي الكتالوني في الدقيقة 42. ومع نهاية الموسم تُوج البارسا بقيادة الأرجنتيني بلقب دوري أبطال أوروبا بعد موسم خرافي.

وفي موسم 2010-2011، افتتح ميسي باكورة أهداف برشلونة في أول مباراة أمام راسينغ سانتاندير في الدقيقة الثالثة من المباراة، لينهي البلاوغرانا موسمه أيضاً بلقب دوري الأبطال للمرة الرابعة في تاريخه آنذاك، بعد أن تفوق على مانشستر يونايتد في المباراة النهائية (3–1).