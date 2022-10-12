هل تتكرر واقعة تذاكر فرانكفورت في قمة اليوم بين برشلونة وإنتر ميلان؟

حذر الصحفي الكتالوني خوسيه ألفاريز في برنامج "تشيرينجيتو" من تكرار فضيحة تذاكر مباراة فرانكفورت في قمة اليوم المرتقبة في دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وإنتر ميلان.

وكان ألفاريز قد قام بمشاركة بعض الصور التي توضح قيام جماهير برشلونة بإعادة بيع تذاكر المباراة بين برشلونة وإنتر، حيث تراوح سعر التذكرة الواحدة من 90 وحتى 150 يورو.

تشافي هيرنانديز (المصدر: أ ف ب)

هل تتكرر فضيحة تذاكر فرانكفورت اليوم في مباراة برشلونة وإنتر ميلان؟

علق الصحفي الكتالوني خوسيه ألفاريز عقب المعلومات والتفاصيل التي أوضحها حول إمكانية تكرار ما حدث في مباراة برشلونة أمام فرانكفورت عندما امتلأ الكامب نو العام الماضي باللون الأبيض بسبب جماهير النادي الألماني.

وقال ألفاريز: "ما حدث في مباراة فرانكفورت العام الماضي لا يمكن أن يتكرر، هذه مباراة مصيرية لبرشلونة ويجب أن يتم اتخاذ بعض الإجراءات في هذا الخصوص".

في ذات السياق، أكد الصحفي أدريان سانشيز إن إدارة نادي برشلونة على علم بموضوع إعادة بيع التذاكر لمباراة إنتر، وأضاف أن النادي يحاول اتخاذ الاجراءات الضرورية واللازمة لمنع تكرار سيناريو مباراة فرانكفورت التي خرج فيها برشلونة بعد الخسارة 4-3 في مجموع المبارتين.

وكانت الإجراءات التي اتخذها نادي برشلونة في سبيل السيطرة على موضوع بيع تذاكر المباراة لمشجعي الإنتر في السوق السوداء كما يلي:

بعد فضيحة تذاكر فرانكفورت، النادي اتخذ اجراءات صارمة لمنع تكرار حدوث هذه الظاهرة

تم إزالة الكيو آر كود من التذاكر لمنع تداولها بين المشجعين

عدم إمكانية شراء التذاكر من إيطاليا أو عن طريق بطاقة ائتمان إيطالية

في حال أراد المشجع بيع تذكرته يجب عليه بيعها بنفسه وليس عن طريق وسيط

الجدير بالذكر أنه وبحسب آخر التقارير، حتى الآن وصل عدد الجماهير التي ستكون حاضرة في الكامب نو في مباراة برشلونة وإنتر الليلة حوالي 88 ألف مشجع، من ضمنهم 1500 مشجع لنادي إنتر ميلان.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام إنتر اليوم في دوري أبطال أوروبا