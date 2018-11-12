هيغواين يعتذر عن تصرفاته بعد طرده

هيغواين يغادر الملعب بعد طرده

اعتذر غونزالو هيغواين مهاجم ميلان للجماهير عن السلوك الذي صدر منه والذي أدى إلى طرده أمام يوفنتوس في المباراة التي أقيمت أمس الأحد على ملعب سان سيرو ضمن المرحلة الـ 12 من الدوري الإيطالي والتي انتهت بفوز الضيوف بثنائية نظيفة.

وكان الدولي الأرجنتيني قد حصل على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 83 بعد تدخله على مهدي بن عطية مدافع يوفي، وحاول زملاؤه تهدئته، لكنه خرج من الملعب غاضباً انفعاله في وجه جميع من كان حوله.

وقال صاحب الـ 31 عاماً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "أود أن أعتذر للجميع على السلوك الذي بدر مني أمس بعد طردي، بالرغم من ذلك أظهر الجميع لي حبهم ومساندتهم لي طوال الوقت، أنا بشر ولدي مشاعر، لكني مسؤول عن تصرفاتي وأتمنى ألا يحدث ذلك مرة أخرى.

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"ربما يتفهم البعض الأمر وربما لا، لكني أعتذر للجميع".

يشار إلى أن هيغواين كان قد أهدر ركلة جزاء لميلان في نفس المباراة، تصدى لها الحارس فويتشيك تشيزيني.

يذكر أن هيغواين يخوض موسمه الأول مع الروسونيري بعد قدومه من يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.