بايرن يؤكد جاهزية كومان لمواجهة ليفربول

كومان (وسط) خلال مباراة بايرن وأوغسبورغ

أعلن بايرن ميونيخ السبت، أن الإصابة التي تعرض لها الجناح كينغزلي كومان خلال مباراة الجمعة، أمام أوغسبورغ ضمن الدوري الألماني ليست خطيرة، وأنه سيكون ضمن الخيارات المتاحة للمواجهة الصعبة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح بايرن أن الفحوص الطبية التي خضع لها الدولي الفرنسي بعد إصابته، الجمعة، في كاحل القدم اليسرى أكدت أن الإصابة خفيفة وأنه يستطيع اللحاق بمباريات الفريق المقبلة، وفي مقدمتها مواجهة ليفربول الثلاثاء ضمن ذهاب دور الستة عشر من دوري الأبطال.

وسجل كومان هدفين في شباك أوغسبورغ، وكان صاحب تمريرة هدف الفوز الذي سجله زميله ديفيد آلابا في المباراة التي فاز فيها فريقه بصعوبة (2-3) قبل أن يتعرض للإصابة آواخرها.

وكان كومان عاد في ديسمبر الماضي من إصابة مماثلة في أربطة الكاحل بعد غياب طويل عن الملاعب.

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وتعرض البالغ من العمر 22 عاماً لإصابتين متتاليتين في أربطة الكاحل، إحداهما في فبراير الماضي حرمته من فرصة المشاركة مع منتخب بلاده المتوج بطلاً للعالم في مونديال روسيا 2018، والثانية في أغسطس الماضي في المباراة الأولى من الدوري الألماني.

وأثار كومان بلبلة عندما أعلن عن إمكانية اعتزاله في حال تعرض لإصابة جديدة خطيرة لبرنامج “تيليفوت” الذي تبثه قناة “تي إف 1” الفرنسية آواخر العام الماضي، لكنّ مسؤولي بايرن ميونيخ وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي كارل هاينتس رومينيغه سارعوا إلى حضّه على عدم التفكير في إنهاء مسيرته، في حين اعتبر المدير الرياضي لبايرن حسن صالحميدزيتش أن تصريحات كومان عاطفية، حيث قال: “كومان محارب كبير وقد ناضل للعودة وقدم عملاً رائعاً، وسيكون في قمة جهوزيته مرة أخرى”.

ونشأ كومان في صفوف باريس سان جيرمان، وانضم إلى يوفنتوس عام 2014، قبل القدوم إلى بايرن ميونيخ عام 2016.