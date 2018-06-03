يوفنتوس بصدد إبرام صفقة مدوية

روبرت ليفاندوفسكي

أفادت تقارير بأن يوفنتوس يرغب في إبرام صفقة ضخمة خلال الفترة المقبلة، لتعويض الرحيل المتوقع لغونزالو هيغواين، مهاجم الفريق.

ونقل موقع “فوتبول إيتاليا” عن صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية أن يوفنتوس صوب أنظاره تجاه المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، لخلافة نظيره الأرجنتيني، القريب من الرحيل على ما يبدو.

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وتابعت أن المهاجم البولندي الذي سيبلغ عامه الـ 30 في أغسطس المقبل يتمتع بالكثير من الخبرة في دوري أبطال أوروبا، مشيرة إلى أن النادي يريد استغلال رغبة اللاعب في الرحيل عن بايرن ميونيخ وتغيير الأجواء.

وأكملت أن علاقة يوفنتوس الجيدة ببايرن قد تساعد على تسهيل انتقال ليفاندوفسكي، خاصةً وأن الفريقين تبادلا العديد من اللاعبين سابقاً، مثل دوغلاس كوشتا وكينغزلي كومان وآرتورو فيدال.

وسجل البولندي 41 هدفاً في 48 مباراة خاضها مع بايرن ميونيخ الموسم الماضي.