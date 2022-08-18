يوفنتوس في المراحل النهائية للتعاقد مع ممفيس ديباي

يعمل نادي يوفنتوس الإيطالي حاليًا بكل طاقته بهدف الوصول إلى اتفاق مع نادي برشلونة الإسباني لضم النجم الهولندي ممفيس ديباي قبل انتهاء سوق الانتقالات هذا الصيف.

واعتمد الموسم الماضي النادي الكتالوني على خدمات ديباي في الهجوم بجانب زملائه ديمبلي وتوريس وأوباميانغ، إلّا أنه بعد قدوم ليفاندوفسكي ورافينيا وعودة آنسو فاتي من الإصابة باتت الأماكن محدودة، وفي نفس الوقت يريد النادي توفير الأموال لإتمام صفقات أخرى مثل ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي، لذلك وقع الاختيار على ديباي وطلب منه الرحيل في وقت سابق.

ممفيس ديباي يقترب من يوفنتوس

بحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن يوفنتوس حضر عقدًا جديدًا اليوم بهدف إتمام صفقة انتقال ديباي إلى صفوف الفريق، ولم يتم الوصول حتى الآن إلى اتفاقية كاملة بين جميع الأطراف، ولكن المفاوضات لا زالت قائمة، ولكن المؤكد هو أن ديباي سيرحل عن برشلونة في صفقة انتقال مجانية.

الجدير بالذكر أن ممفيس ديباي ظهر في 28 مباراة مع البارسا ضمن منافسات الدوري الإسباني، استطاع خلالها أن يسجل 12 هدفًا، كما ساهم في صناعة هدفين.

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