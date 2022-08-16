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يوفنتوس يتفاوض مع باريس سان جيرمان لضم باريديس

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 16 آب / أغسطس 2022 - 10:47
لياندرو باريديس (المصدر: أ ف ب)
Paris Saint-Germain's Argentinian midfielder Leandro Paredes (L) celebrates scoring his team's third goal during the French L1 football match between Paris-Saint Germain (PSG) and Girondins de Bordeaux at The Parc des Princes Stadium, in Paris on March 13, 2022. (Photo by Alain JOCARD / AFP)

يتطلع نادي يوفنتوس إلى تدعيم خط الوسط لديه من خلال التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لياندرو باريديس الذي يلعب حاليًا في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. 

وعلى ما يبدو أن انضمام باريديس إلى صفوف السيدة العجوز مجرد مسألة وقت، حيث أن اللاعب موافق على كافة الشروط ومهتم بالانتقال للعب في الدوري الإيطالي وتحت إشراف المدرب ماسيميليانو أليغري. 

باريديس إلى الدوري الإيطالي مع نادي يوفنتوس

بحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن لياندرو باريديس وافق بالفعل على عقد طويل الأمد مع نادي يوفنتوس، وهو مهتم جدًا بالانتقال إلى النادي الإيطالي.

ليوناردو باريديس (المصدر: صفحة فابريزيو رومانو على تويتر)
ليوناردو باريديس (المصدر: صفحة فابريزيو رومانو على تويتر)

 

المفاوضات بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان لا زالت مستمرة بهدف الوصول إلى اتفاق يناسب كلا الطرفين، وفي الوقت الحالي يحاول يوفنتوس بيع أدريان رابيو أو آرثر ميلو لتوفير المال للتعاقد مع باريديس. 

الجدير بالذكر أن لياندرو باريديس انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان في عام 2019 بمبلغ حوالي 40 مليون يورو، ولعب للنادي الباريسي 71 مباراة سجل خلالها هدفين، وساهم في صناعة 8 أهداف.

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كلمات دالة:يوفنتوسباريس سان جيرمانالدوري الإيطاليفابريتسيو رومانولياندرو باريديس

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