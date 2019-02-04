يوفنتوس يستعيد كييليني وبونوتشي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

كييليني وبونوتشي

أشارت تقارير إعلامية إيطالية إلى أن نجمي دفاع يوفنتوس جيورجيو كييليني وليوناردو بونوتشي سيكونان جاهزين قبل مواجهة أتلتيكو مدريد المرتقبة في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان يوفي قد خاض مبارياته الأخيرة دون عدد من لاعبيه المصابين وعلى رأسهم كييليني وبونوتشي، بالإضافة إلى آخرين، مما تسبب في خسارة البيانكونيري القاسية بثلاثية نظيفة أمام أتالانتا في ربع نهائي كأس إيطاليا، كما تعادل على أرضه مع بارما بثلاثة أهداف لكل فريق ضمن الدوري المحلي.

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وتلقى يوفنتوس أخباراً إيجابية عقب هاتين النتيجتين السلبيتين باستعاده نجمي دفاعه قبل مواجهة أتلتيكو مدريد.

يذكر أن يوفنتوس يسعى هذا الموسم للتتويج بلقب دوري الأبطال، وهو السبب الرئيسي الذي تعاقد من أجله مع النجم كريستيانو رونالدو.