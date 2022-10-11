يوفنتوس يسقط أمام ماكابي في خسارة مذلة وتاريخية

سقط يوفنتوس الإيطالي أمام ماكابي بهدفين دون رد اليوم الثلاثاء في مواجهة جمعتهما لحساب المجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدفان عبر أومير آتزيلي في الدقيقتين 7 و 42.

وهذه هي الخسارة الثالثة على التوالي للبيانكونيري في دور المجموعات، وهي المرة الأولى التي يتعرض فيها لهذا الموقف الصعب لتصبح فرصه في خطف بطاقة مؤهلة للدور الثاني شبه معدومة.

وستزداد المطالب بإقالة المدير الفني ماسيميليانو آليغري الذي عجز عن انتشال الفريق من هذه الكبوة الكبيرة.

يوفنتوس يبقى في المركز الثالث

رغم الخسارة، بقي يوفي ثالثاً في المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن ماكابي صاحب المركز الرابع.

أما المتصدران باريس سان جيرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي برصيد 7 نقاط لكلٍ منهما فسيلتقيان في وقت لاحق.