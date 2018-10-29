جارديم مرشح لتدريب منتخب قطر

ليوناردو جارديم

لا يزال الاتحاد القطري لكرة القدم يبحث عن مدير فني جديد للمنتخب الوطني، لقيادته خلال كأس العالم 2020، الذي سيقام على أرضها، على الرغم من تولي فيليكس سانشيز المسؤولية حالياً.

وكانت العديد من التقارير الصحفية أكدت دخول الثنائي زين الدين زيدان؛ المدير الفني السابق لريال مدريد، وتشافي هيرنانديز؛ لاعب السد القطري الحالي، والمنتظر اعتزاله نهاية الموسم الجاري، في منافسة للحصول على القيادة الفنية للعنابي.

وقالت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن المسار تحول إلى ليوناردو جارديم؛ المدير الفني السابق لموناكو، حيث يعتبر خياراً يتم تقييمه خلال الفترة الحالية.

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وتمت إقالة البرتغالي من تدريب موناكو مطلع الشهر الجاري، نظراً لتراجع نتائج الفريق، ليتولى تييري هنري المسؤولية من بعده.

وأوضحت الصحيفة أن جارديم خيار مطروح أيضاً أمام الفرق الأوروبية الكبيرة خلال الفترة المقبلة، بعدما نجح في قيادة موناكو للتتويج بطلاً للدوري الفرنسي عام 2017، كما وصله عرض صيني ضخم، إلا أن تواجده على رأس القيادة الفنية لأحد المنتخبات يشكل فرصة جديدة وجيدة له.

يذكر أن منتخب قطر يستعد لخوض منافسات كأس آسيا الإمارات 2019، حيث يستهل مشواره بملاقاة نظيره اللبناني في التاسع من يناير المقبل، تليها مواجهة كوريا الشمالية في 13 من الشهر نفسه، ثم السعودية في 17 من ذات الشهر.