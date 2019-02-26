5 صفقات محتملة لريال مدريد تمهد لعصر جلاكتيكوس جديد

هاري كاين

ذكر تقرير صحفي بريطاني، أن هاري كاين مهاجم توتنهام هوتسبير على رأس قائمة صفقات مرعبة يستهدفها ريال مدريد الصيف القادم.

وقالت صحيفة “ذا سن” البريطانية أن ريال مدريد خصص 345 مليون جنيه استرليني، لتدعيم صفوفه عقب رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، بالإضافة إلى الإصابات المتكررة لغاريث بايل.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقدم أعمار نجوم ريال مدريد أيضاً يجبر إدارة النادي على الإنفاق نهاية الموسم، حيث أن مارسيلو يبلغ 30 عاماً، وسيرخيو راموس (32)، ولوكا مودريتش (33)، وكريم بنزيمة (31)، وتوني كروس وغاريث بايل (29).

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وأكدت الصحيفة أن كاين على رأس قائمة الصفقات المستهدفة، والتي تضم أيضاً كلاً من نيمار دا سيلفا، وباولو ديبالا، وإيدين هازارد، وماتياس دي ليخت.

يذكر أن ريال مدريد حصل على لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات في آخر 5 مواسم، وتسعى إدارة الميرينغي لمواصلة المسيرة الناجحة للفريق في السنوات المقبلة عن طريق بدء عصر جلاكتيكوس جديد.