كشفت التقارير بأنه ستكون هناك 5 غيابات في قائمة ليفربول لمواجهة آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من البريميرليغ.

ومن المقرر أن يحل اليوم ليفربول ضيفًا على آرسنال على ملعب "الإمارات" في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت السعودية، ومن المؤكد أنها ستكون مواجهة قوية وحماسية بين الفريقين، فعلى الرغم من النتائج المخيبة للآمال التي يقدمها الريدز هذا الموسم، إلّا أن مباراة كهذه أمام آرسنال المتصدر والمميز هذا العام لا يمكن التكهن بنتيجتها أو حتى بهوية الفريق الذي سيسيطر على أحداث المواجهة.

5 غيابات في قائمة ليفربول لمواجهة آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

كشفت آخر التقارير عن 5 غيابات في قائمة ليفربول لمواجهة آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي، حيث قد تكون الإصابات هي من إحدى الأسباب الرئيسية التي أثرت على مستوى الريدز هذا الموسم، بالإضافة إلى عدم تعزيز الفريق بصفقات قوية في الوسط خلال سوق الانتقالات.

وتم تأكيد غياب الأسماء التالية في قائمة ليفربول لمواجهة آرسنال اليوم وهم: الوافد الجديد آرثر ميلو والذي قد يخضع لعملية جراحية قد تجبره على الغياب لمدة طويلة، أيضًا نابي كيتا وكورتيس جونز وأليكس أوكسليد تشامبرلين والمتوقع عودة أحدهم خلال الشهر الحالي، وأخيرًا ظهير الريدز أندرو روبرتسون الذي لا زالت الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركته في مواجهة اليوم، ولكنه أيضًا ضمن الغيابات في قائمة ليفربول اليوم.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة