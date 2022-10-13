كشفت التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية عن 5 غيابات في قائمة مانشستر يونايتد اليوم لمواجهة أومونيا في الدوري الأوروبي، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وبحسب التوقعات، فإن المدرب الهولندي تين هاغ يخطط لإراحة بعض الللاعبين اليوم استعدادًا لمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم الأحد القادم في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أن نيوكاسل خصم ليس بالسهل، بالإضافة إلى أنه يقدم مستويات مميزة هذا الموسم ويتواجد بين أوائل الفرق في ترتيب الدوري الإنجليزي.

تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد (المصدر: أ ف ب)

5 غيابات في قائمة مانشستر يونايتد اليوم لمواجهة أومونيا في الدوري الأوروبي

بحسب ما تناقلت المواقع والمصادر الأوروبية، فإن المدرب الهولندي تين هاغ يحضّر بجدّية لمواجهة الأحد في الدوري الإنجليزي مع نيوكاسل يونايتد، وبالنسبة للأسماء التي قد يتم إراحتها لمواجهة الأحد في البريميرليغ، بحسب ما تم تداوله هما أنتوني وراشفورد.

من ناحية أخرى، سيكون هناك رسميًا 5 غيابات في قائمة مانشستر يونايتد اليوم لمواجهة أومونيا في الدوري الأوروبي بسبب الإصابة، وهم دوني فان دي بيك، آرون فان بيساكا، هاري ماغوير، أنتوني مارسيال، والحارس الاحتياطي مارتين دوبرافكا.

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