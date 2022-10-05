5 غيابات في قائمة ميلان لمواجهة تشيلسي اليوم في دوري الأبطال

كشفت التقارير الصحفية عن 5 غيابات في قائمة ميلان لمواجهة تشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا، حيث أن مدرب الروسونيري ستيفانو بيولي أجرى بعض التعديلات على تشكيلة الفريق، وتم تأكيد الأسماء التي لن تكون حاضرة في موقعة اليوم في لندن.

ويستعد نادي ميلان الإيطالي اليوم لخطف ثلاث نقاط مهمة من "ستامفورد بريدج" عندما يلتقي الساعة 10:00 مساءً مع نادي تشيلسي الإنجليزي، حيث أن الفوز سيكون مهمًا لكلا الفريقين، ولكن الفوز بالنسبة لبطل الدوري الإيطالي سيؤكد أحقيته بصدارة المجموعة وسيرفع عدد نقاطه إلى 7.

5 غيابات في قائمة ميلان لمواجهة تشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا

بحسب ما تناقلته آخر التقارير الصحفية قبل قمة اليوم في دوري الأبطال، فإن نادي ميلان أكد على 5 غيابات في صفوف الفريق، وهم: مايك ماينان، زلاتان ابراهيموفيتش، ثيو هيرنانديز، وفلورينزي، وهناك أيضًا بعض الأسماء التي لم يتضح بعد مشاركتها من عدمها مع ميلان اليوم، وهم كايير، كالابريا، ساليمايكيرس، أوريجي.

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