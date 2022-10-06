كشفت التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية عن 6 غيابات في قائمة الهلال لمواجهة الاتفاق اليوم في الدوري السعودي، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة التي تنطلق مساء اليوم.

ويستعد اليوم نادي الهلال السعودي لمواجهة نادي الاتفاق في دوري روشن السعودي على ملعب "الأمير محمد بن فهد"، ولكن الأخبار السيئة التي تفاجأ بها مشجعي الزعيم هي أنه سيكون هناك 6 غيابات في صفوف الفريق بسبب الإصابات.

6 غيابات في قائمة الهلال لمواجهة الاتفاق اليوم في الدوري السعودي

كشفت بعض المواقع والمصادر التحليلية عن 6 غيابات في قائمة الهلال لمواجهة الاتفاق اليوم في الدوري السعودي ، حيث سيغيب سالم الدوسري بسبب خضوعه لعملية الزائدة، وياسر الشهراني وسلمان الفرج بسبب إصابة بالعضلة الضامة.

أيضًا سيغيب الأرجنتيني لوسيانو فييتو بسبب الإصابة في عضلة الفخذ الأمامية، والكولومبي غوستافو كويلا بسبب إصابة في عضلة الساق الخلفية، ولن يتواجد البرازيلي ماثيوس بيريرا بسبب إصابة في الركبة.

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