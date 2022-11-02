نستعرض لكم من خلال هذه المقالة 8 غيابات في قائمة يوفنتوس لمواجهة باريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

سيدخل نادي يوفنتوس اليوم المواجهة أمام نادي باريس سان جيرمان وهو يعاني من لعنة الإصابات والغيابات التي كانت أحد الأسباب المؤثرة على مستوى وأداء الفريق منذ بداية الموسم، ورغم ذلك يطمح مشجعي اليوفي أن يتمكن فريقهم اليوم من تأمين مقعد في الدوري الأوروبي للخروج من هذا الموسم بأقل الخسائر.

8 غيابات في قائمة يوفنتوس لمواجهة باريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا

تم تأكيد 8 غيابات في قائمة يوفنتوس لمواجهة باريس سان جيرمان اليوم بحسب ما نقلته آخر التقارير، وجاءت الأسماء التالية ضمن القائمة وهي:

باريديس، دي ماريا، بريمر، بوغبا، مارلي أكي، ماتيا دي تشيلو، دانيلو، كييزا.

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