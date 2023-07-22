السياحة في الشمال التركي: 14 مكان مميز ننصحك بزيارته

يمثل الشمال التركي جنة طبيعية موجودة في الأرض حيث الهضاب والجبال والغابات والبحيرات والجداول والشلالات والينابيع والمزارع والمراعي والحدائق والمنتزهات الغناء والشواطئ الساحرة مما يجعل السياحة في الشمال التركي من أهم أشكال السياحة التركية، ومقصداً لعدد كبير من الزوار والسياح من داخل وخارج تركيا، وهذا الأمر جعل تركيا تولي اهتماماً كبيراً بمنطقة الشمال، حيث تم بناء العديد من المرافق السياحية والمنشآت الترفيهية الجميلة من فنادق ومنتجعات ومطاعم ومقاهي وبيوت خشبية، وفي مقالنا هذا سنتعرف على أبرز مواقع السياحة في شمال تركيا والأنشطة الترفيهية التي يمكن ممارستها فانضموا إلينا.

أشهر مواقع السياحة في الشمال التركي

يسود المناخ المعتدل منطقة الشمال التركية في فصول الصيف والربيع والخريف، وأفضل وقت لزيارة تلك المنطقة في الفترة الممتدة من شهر نيسان وحتى شهر أكتوبر، ورغم ذلك يمكن لعشاق السياحة الشتوية زيارة الشمال التركي في الشتاء، حيث تتراكم الثلوج بشكل كبير وتسقط الأمطار بغزارة، ولقد تصدرت السياحة في الشمال التركي جدول السياحة في تركيا بسبب تنوع تكويناتها الطبيعية وأجوائها الهادئة البعيدة عن صخب وضجيج المدن الكبرى، وفيما يلي أهم مواقع الشمال التركي السياحية:

1- قرية آرتفين

جوهرة مخفية واقعة في الجانب الشمالي الشرقي في تركيا، ومكان طبيعي ساحر يجذب الراغبين في البحث عن الهدوء والراحة والسكينة، وهذه المدينة من أهم مدن شمال تركيا السياحية وأكثرها شعبية عند الزوار ويقصدها الناس من كل مكان للتمتع بمناظرها الطبيعية الخلابة وأنشطتها الترفيهية الجميلة، وتضم المدينة شلالات مائية غزيرة وبحيرات تكونت خلف السدود المائية والتي مصدرها مياه الأنهار الدافقة من أعالي الجبال.

وفيها العديد من المنتزهات والحدائق الطبيعية والغابات الكثيفة الأشجار، والتي تناسب أنشطة التخييم وتسلق الجبال والتنزه ضمن الطبيعة مشياً على الأقدام أو ركوب الدراجات، ومن أشهر بحيراتها الطبيعية بحيرة كاراغوللرو التي تشتهر بجولات القوارب وصيد السمك، وتتصدر آرتفين قائمة السياحة في الشمال التركي بسبب التنوع النباتي والحيواني وغناها بالحياة البرية حيث تضم أكثر من 2727 نوع من الأنواع النباتية من أشجار وشجيرات.

وعند زيارة المدينة سيسحر السائحون بكثرة المنتزهات، ومن أهمها منتزه هاتيلار وسحارا وآلتيبارماق وحديقة طاوشان تبه المعروف بكونه تلة مرتفعة كثيرة الأرانب ومضيق وادي جهنم، وبالنسبة للسياحة التاريخية فهي تحوي الكثير من المواقع الأثرية والتاريخية الساحرة مثل قلعة شافشات وأردانوتش وكنسيتا التبت وايشهان ومسجد أرميت القديم وجسر أرهافي الخشبي.

2- مدينة زيرا

تعرف زيرا باسم المدينة الخضراء وتعني بالتركي الجبل الأخضر، وتقع المدينة في شمال غرب تركيا على قمة منحدر جبلي بإطلالة مميزة على البحر الأسود، وتكثر فيها المسطحات الخضراء والغابات الكثيفة الأشجار والجبال والهضاب، ومن أشهر مناطقها الجبلية منطقة جاملي هامشتين التي يسير عبرها نهر طويل يربط بينها وبين بلدة قروية صغيرة تدعى بأردشان، وفيها وادي معروف باسم وادي الرياح.

وريزا من أهم مدن الشمال التركي وتأتي في المرتبة الأولى في جدول السياحة في شمال تركيا، وفيها العديد من أفضل الاماكن السياحية في شمال تركيا، مثل مزارع الشاي الواسعة في قرية تشيكارا الريفية الجميلة والتي تشكل اليوم وجهة أساسية للسياح، وضاحية إنزر المشهورة بأكواخها الخشبية المبنية على قمة السفوح الجبلية والتي يعود تاريخ بعضها إلى حوالي 500 عام، وشلالات أجاران الواقعة في بلدة جاي إلى والواقعة وسط غابة طبيعية مع غطاء نباتي متنوع، والحمامات المعدنية المناسبة للاسترخاء والاستجمام وعلاج الجسم من بعض الأمراض، وقلعة ريزا التاريخية المعروفة بتصميمها المعماري الروماني القديم.

وما يميز ريزا وديانها الجميلة وجداولها وينابيع مياهها الحارة وساحلها الخلاب المناسب للسباحة وبحيراتها المتعددة والتي يتجمد بعضها في الشتاء بسبب انخفاض الحرارة وسهولها ومروجها الخضراء المناسبة لرعي الحيوانات الأليفة والبرية، ولتشجيع السياحة في الشمال التركي توجهت الأنظار نحو مدينة ريزا السياحية مع ازدحامها صيفاً وشتاء بالزوار والسياح لمناخها الجميل وكثرة معالمها السياحية، وتم الاهتمام بموضوع المنشآت السياحية والمرافق الخدمية فيها من خلال إقامة العديد من الحمامات الحرارية والمنتجعات السياحية والفنادق الفخمة والمطاعم والمقاهي الجميلة والراقية.

3- مدينة طرابزون

تبدو طرابزون كنجمة ساطعة في سماء السياحة في الشمال التركي، وهي من أشهر مدن سياحية في تركيا وذلك بسبب طبيعتها الخلابة والتي تتمثل بالغابات والمروج والسهول الخضراء والمساحات الطبيعية الواسعة، وتضم المدينة أفضل الاماكن السياحية في الشمال التركي، وتستقطب عدداً كبيراً من السياح في الموسم السياحي الذي يسود البلاد التركية، ويفضل الكثيرون زيارة طرابزون لتنوع معالمها السياحية حيث المواقع التاريخية والأثرية ومنتجعاتها الصيفية التي تحولت إلى وجهة دائمة لهم هرباً من قيظ الصيف اللاهب.

ومن أشهر الأماكن السياحية فيها قرية أوزنجول الريفية والساحرة، والهضاب الخضراء المناسبة للتنزه والمشي والتخييم مع زيارة الأكواخ الخشبية الريفية الجميلة والبقاء في أحضان الطبيعة، وفي طرابزون توجد قمة بوزتيبه والتي تعني بالتركي قمة الجليد وهي من أعلى القمم الجبلية ويتم الصعود إليها عبر تلفريك طويل مما يعطي الزوار فرصة القيام برحلة جميلة ومشاهدة أهم المناظر البانورامية لطرابزون.

وعند زيارة طرابزون لابد من استكشاف مواقعها التاريخية القديمة والمتمثلة بقلعة طرابزون الأثرية التي بنيت لصد هجمات الأعداء على ساحل البحر الأسود، وقصر أتاتورك الذي يحوي مقتنيات أتاتورك الشخصية، ومتحف طرابزون الأثري الذي يعطي صورة عن تاريخ المدينة وبقاياها وعاداتها وتقاليدها المتمثلة بالأزياء التركية وأدوات المنزل وأواني الطبخ والعملات والحلي والطوابع العثمانية، ودير سوميلا البيزنطي الضخم المقام على قمة تلة منحوتة في الصخر، ودير البنات الأثري، ولا ننسى زيارة مقاهي ومطاعم طرابزون الممتدة على طول الساحل وفي المرتفعات الجبلية لتذوق أشهى المأكولات والمشروبات التركية.

4- قرية أوزنجول الريفية

تتبع القرية لولاية طرابزون السياحية وتقع في جنوب طرابزون، وهي من قرى الشمال التركي الساحرة والجميلة، ومعناها البحيرة الطويلة، ولقد أصبحت حالياً من أهم وجهات السياحة في شمال تركيا ولا يمكن للسائحين حذفها من برنامج السياحة في الشمال التركي لمناخها المعتدل وطبيعتها الخلابة، وتقع القرية في وادي عميق تلتف حوله التلال والمرتفعات الجبلية الخضراء، ونلاحظ اندماج زرقة المياه مع اللون الاخضر للجبال بمشهد خيالي يخطف الأبصار ويسحر العقول وخاصة عندما يسود الضباب في القرية.

وتعكس أوزنجول بساطة السكان المحليين وعاداتهم وتقاليدهم الشعبية من خلال المأكولات التراثية التركية وكوب الشاي التركي والأزياء التركية الزاهية، وتتعدد المعالم السياحية في أوزنجول وتشكل أهم المناطق السياحية في الشمال التركي، ومن أبرزها بحيرة أوزنجول الواقعة شرق طرابزون والتي تطل على ساحل البحر الأسود وتتواجد في قلب الجبال الخضراء، ويقام فيها العديد من النشاطات الترفيهية مثل تسلق الجبال المحيطة بها والتنزه في الغابات القريبة منها والتخييم ومراقبة الطيور والحيوانات البرية والقيام بجولات بحرية في القوارب الراسية قرب البحيرة، وممارسة هواية صيد السمك، وإقامة حفلات الشواء والإقامة في الفنادق والأكواخ الخشبية المطلة على البحيرة.

5- قرية ايدر

تتبع قرية ايدر إدارياً لولاية طرابزون الساحرة والتي تعرف بكونها مركز السياحة في الشمال التركي، ويبلغ ارتفاع القرية حوالي 1350 متر عن سطح البحر، وتحيط بها جبال كاشكار مما يزيد من سحرها وجمالها الأخاذ وهي من الوجهات المفضلة عند السياح بسبب جمال طبيعتها ومناظرها الخلابة، ويطلق عليها اسم جبال الألب التركية وتضم القرية أهم الاماكن السياحية في شمال تركيا، حيث تنتشر فيها ينابيع المياه الساخنة والتي تستخدم في علاج العديد من الحالات المرضية، ويتدفق من جبالها نهر ايدر الشهير بحيث يناسب النزهات وجولات القوارب وصيد السمك النهري.

وفيها العديد من أشهر المطاعم التركية بحيث تقدم مأكولات تركية محببة عند الزوار من مشويات وكباب وشيش طاووق وكفتة تركية وحلويات ومعجنات شهية، وتكثر في القرية مزارع العسل الخاصة بتربية النحل لاستخراج العسل الصافي والأصلي الذي يشفي من الأمراض، وما يميز القرية كثرة الأكواخ الخشبية الريفية قرب نهرها وفي جبالها بحيث يتم استئجارها صيفاً وشتاء بغرض الإقامة المؤقتة بين أحضان الطبيعة الساحرة.

6- مدينة سامسون

مدينة ساحلية رائعة الجمال على الساحل الشمالي لدولة تركيا حيث تطل كعروس على البحر الأسود ويقصدها الناس من كل أنحاء تركيا ومن خارج تركيا بسبب جوها اللطيف وجمالها الطبيعي، حيث البحر والغابات والشلالات والسهول التي تتعانق مع بعضها لتشكل لوحة ربانية في غاية السحر والجمال، وسامسون من أجمل وأفضل مدن الشمال التركي ويوجد فيها الكثير من الأماكن السياحية المميزة، ومن أشهرها متحف سامسون التاريخي الذي يتيح فرصة التعرف على الحضارات التي سكنت المنطقة.

وفيها أكبر تجمع للطيور ويطلق عليها جنة الطيور حيث تمتد على مساحة 21 ألف متر مربع مع بحيرة كبيرة يحط فيها أكثر من 150 نوع من الطيور مثل الإوز والبط والفلامينغو والنورس، وتشتهر المدينة بالحدائق والمنتزهات الطبيعية، وفيها أكبر حديقة حيوانات تحتوي على حيوانات مائية ونادرة ومفترسة وأليفة، إضافة إلى الكهوف الصخرية التي تروي حياة الإنسان في العصر الحجري ومن أهمها كهوف تكاكوي.

7- مدينة أوردو

تقع أوردو ضمن الساحل الشرقي للبحر الأسود في شمال تركيا، وتعرف باسم قلب الشمال التركي وأرض الهدوء وتلقب أيضاً باسم مدينة الأكسجين بسبب مناظرها الطبيعية الساحرة وشواطئها البحرية الخلابة، وهي من أبرز مدن السياحة في الشمال التركي، وتحتل مكانة بارزة في السياحة التركية بشكل عام، وتغفو المدينة بين الجبال الشاهقة والمروج والمراعي الخضراء، وتمنح الزوار السكينة والهدوء.

وفيها العديد من المنشآت السياحية الفخمة كالفنادق والمطاعم والمقاهي والمولات، وتضم أفضل الأماكن في الشمال التركي مثل قلعة كورول الأثرية وقلعة أونيا وشلالات أوردو الأكثر جذباً للسياح والتي يتراوح ارتفاعها بين 350 متر و1050 متر، ومنها شلالات جيسالي وكادنجيك، والمدينة غنية بالغابات الكثيفة الأشجار مثل غابة أيباستي ومرتفعات بارشمبا التي يصل ارتفاعها ل1500 متر عن سطح البحر، وتوفر تلك الأماكن للزوار ممارسة العديد من النشاطات الترفيهية الممتعة مثل التسلق والتخييم والتنزه وركوب الخيل، وللمدينة خط ساحلي رائع الجمال ومياه صافية إضافة إلى الحمامات الطبيعية والعلاجية.

8- مرتفعات السلطان مراد

تتواجد هذه المرتفعات الجبلية في الجانب الغربي من ولاية طرابزون في شمال تركيا، ويبلغ ارتفاعها حوالي 2200 متر عن سطح البحر، وبقيت منطقة مجهولة حتى وصلها السلطان العثماني مراد السادس بعد عودته من حملته العسكرية في إيران واستقر فيها مع جيشه، ولذلك سميت بهذا الاسم وهي الآن من أشهر مناطق شمال تركيا السياحية، ووجهة سياحية للسياح العرب والأجانب حيث السفح الجبلي المعانق الغيوم والتنوع النباتي والحيواني الرائع، ويزورها الناس صيفاً لمناخها المعتدل وشتاء لمن يهوى مشاهدة الثلوج وخاصة أنها تحتوي على العديد من المنتجعات الشتوية والفنادق الراقية.

9- أماسيا

تقع المدينة في وسط وشمال تركيا وعرفت باسم مدينة الأمراء حيث كانت مركزاً لتدريب وتعليم الأمراء العثمانيين قديماً على يد أمهر العلماء والشعراء وفناني ذلك العصر، ويرجع تاريخ أماسيا لأكثر من 8500 عام وفيها الكثير من المعالم الأثرية والتاريخية التي تحكي قصص وحضارات مختلفة يقدر عددها بحوالي 14 حضارة، وبسبب عمقها الثقافي والتاريخي وماضيها العريق أصبحت مركز السياحة في الشمال التركي وأحد أهم وأجمل مدن الشمال التركي، فهي تشتهر ببيوتها الخشبية العائدة للفترة العثمانية وفيها قصر البنات والمتاحف المميزة ومجمع السلطان العثماني بيازيد الثاني، وما يلفت انتباه الأجانب والسياح هدوء المدينة وأمانها ومناظرها الطبيعية الخلابة وجبالها الشامخة المطلة على البحر الأسود.

10- هضبة حيدر نبي

يصل ارتفاع الهضبة إلى 1600 متر ويقصدها الزوار لطبيعتها الجميلة، حيث تجمع بين الغابات الخضراء والمراعي والمروج والبحيرات والينابيع والجداول مما يجعلها من أجمل أماكن سياحية في الشمال التركي، وعند زيارتها سيشاهد الزائرون المنازل الخشبية التي تحمل الطابع القروي البسيط مع إمكانية مشاهدة أجمل اللوحات الطبيعية والربانية، ويمكن ممارسة العديد من الأنشطة مثل التخييم وقضاء الأوقات بين أحضان الطبيعة والجلوس في المقاهي، وتناول أشهى وجبات الطعام التركي التقليدي في المطاعم الموزعة في العديد من الأماكن.

11- مدينة بولو

تقع مدينة بولو في الجزء الشمالي الغربي من تركيا بين مدينتي أنقرة واسطنبول، ولها إطلالة مميزة على البحر الأسود، وتتصدر المدينة الأرقام الأولى في قائمة السياحة في الشمال التركي، حيث تشتهر بطبيعة خلابة ومتنوعة بين الجبال والأنهار والبحيرات والمراعي والمروج الخضراء والينابيع المائية والشلالات والمنتزهات والمرتفعات الجبلية التي تكسوها الغابات الكثيفة الخضراء، ولذلك أطلق عليها قلب الطبيعة.

وهي من أهم مقاصد محبي رياضة التسلق والتخييم والتزلج، وفيها الكثير من الخدمات السياحية والمرافق الترفيهية والعلاجية والثقافية، وتحتوي على أهم أماكن سياحية في شمال تركيا مثل بحيرة أبانت الطبيعية وبحيرة جولجوك ومتحف بولو للآثار ومنتجع كارتال الثلجي وشلالات سامندرا وينابيع كاراجاسو الحرارية وحمامات بولو الساخنة وحديقة البحيرات السبع ومغارات بولو الصخرية.

12- مدينة يلوا

مدينة جميلة في الشمال الغربي من تركيا، وهي من أصغر الولايات التركية حيث تضم 6 مدن و15 بلدة ريفية ويرجع تاريخ المدينة إلى حوالي 3000 عام قبل الميلاد، وسكنتها العديد من الحضارات القديمة مثل الحثية والرومانية والعثمانية، ورغم صغر مساحتها فإنها من أشهر أركان السياحة في الشمال التركي ويفضلها السياح بسبب هدوئها ومناخها البديع واللطيف، إضافة إلى احتوائها على أجمل مناطق سياحية في شمال تركيا مثل مزارع حجي خليل كاراجا المليئة بأشجار الحور، وشلال صودوشان في قرية ترمال الحرارية، ومنطقة تشنارجيك التاريخية، وينابيع يالوفا الحارة ذات الخواص العلاجية، ومصيف ايركلي الترفيهي، وبحيرة ديبسيز الطبيعية الجميلة.

13- مدينة زونجولداك

تبعد المدينة حوالي 327 كم عن اسطنبول وهي من أجمل مدن شمال غرب تركيا والواقعة في إقليم البحر الأسود، ولقد تعاقب على المدينة العديد من الحضارات القديمة كالحثية والفارسية واليونانية والرومانية والبيزنطية والعثمانية، وتشتهر بوجود مناجم الفحم الحجرية، ولها أهمية سياحية كبيرة جعلتها من أهم أشكال السياحة في الشمال التركي، حيث التضاريس الطبيعية المتنوعة والآثار القديمة والتاريخية، ومن أبرز معالمها الساحل الممتد على طول البحر الأسود والمناسب لرياضة السباحة والغوص وكهف جايبير كويو والذي يبلغ طوله 1300 متر وكهف غول الصخري، ومدينة تيون الأثرية وقلعة فيليوس الرومانية، وجامع كوبرولو الذي بناه الصدر الأعظم محمد باشا وشلالات غونيشلي الطبيعية.

14- مدينة بورصة

مدينة سياحية في الشمال الغربي التركي، وهي أول مدينة اتخذتها الدولة العثمانية عاصمة لها، وفيها العديد من المعالم التاريخية والأثرية الهامة الشاهدة على سحر الحضارات الرومانية والبيزنطية والإسلامية، وبسبب ذلك فإنها توضع ضمن قائمة أشهر مناطق السياحة في الشمال التركي، ومن أبرز أماكنها السياحية جبل أولوداغ المغطى بالثلوج والمناسب لرياضة التزلج والقرية العثمانية التي تمثل أصالة وعراقة العثمانيين والجامع الكبير المبني على يد السلطان يلدرم بايزيد الرابع وشواطئ بورصة الساحرة وجبالها وغاباتها الجميلة، إضافة إلى تلفريك بورصة الذي يعد أطول تلفريك في العالم.

في ختام مقالنا تم التعرف على أجمل مواقع السياحة في الشمال التركي والمتمثلة بمدن سياحية وساحلية فيها تنوع جغرافي كبير من قرى ريفية وجبال وهضاب وبحيرات وشلالات وينابيع، إضافة إلى المعالم التاريخية والأثرية.