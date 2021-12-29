السياحة في بورصة تركيا وأجمل الأماكن السياحية فيها، بورصة التركيا هي رابع مدن تركيا سكاناً وهي أهم المدن الصناعية التركية وهي أيضاً مركز محافظة بورصة، والتي بلغ عدد سكانها في عام 2010م حوالي 1,2 مليون نسمة، تقع في شمال غرب البلاد "منطقة مرمرة"، بين مدينتي إسطنبول وأنقرة، وتتميز بورصة بجو معتدل حار جاف صيفًا بارد شتاءً.

وتسمى بورصة "بورصة الخضراء" وذلك بسبب كثرة الحدائق العامة والمتنزهات الموجودة حولها،والغابات المتنوعة الشاسعة المنتشرة حول المنطقة، وبجوار المدينة يقع جبل أولوداغ الذي يرتفع عالياً خلف مركزها وهو أيضاً منتجع شهير للتزلج.

حازت مدينة بورصة على المرتبة 48 عالميًا والمرتبة الأولى ما بين المدن التركية، وذلك لما تتميز به من رخص للمعيشة ووفرة الأماكن الترفيهية الجميلة وتوفر فرص العمل في العديد من المجالات.

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وتنتشر في مدينة بورصة أضرحة السلاطين العثمانيين الأوائل وكما أن فيها العديد من مباني العهد العثماني التي تشكل معالم رئيسية للمدينة، وتتضمن الكثير من المواقع السياحية والأثرية التي تعتبر مركز جذب للسياح من كافة أنحاء العالم.

ويأتي إلى بورصة سنويًا عدد ضخم من السياح، وذلك لقربها من إسطنبول المدينة التركية الأولى من حيث استقبال السياح، وتبعد بورصة عن إسطنبول بالسفينة ساعة ونصف الساعة، وتعد وسيلة النقل البحري من بورصة إلى إسطنبول من أفضل وسائل النقل.

أجمل المعالم السياحية في مدينة بورصة التركيا

مقابر عثمان وأورهان وهي من بين المزارات التاريخية التي يجدر بزائر المدينة رؤيتها ومطالعة الشعائر الدينية الدائرة فيها وسماع الصلوات والتسابيح.

الحديقة الثقافية تعتبر من أجمل معامل المدينة التي تجمع بين المناظر الطبيعية والمسطحات المائية والفعاليات الاجتماعية والترفيهية المقامة هناك، بالإضافة إلى الشهرة العالمية الواسعة التي تحظى بها.

ركوب التلفريك وهي من أبرز الأنشطة السياحية التي يجدر بالسائح التوجّه إليها عند زيارة مدينة بورصة، والتي تؤمّنها الجهات الرسمية والسياحية في المدينة وللاستمتاع بإطلالة خلاّبة بين الجبال والمسطّحات الخضراء الرائعة.

أوقات عمل التلفريك

أوقات عمل التلفريك هي يومياً من الساعة 08:00 صباحاً حتى 20:00 مساء.

أسعار تذاكر تلفريك بورصة

80 ليرة تركية للشخص الواحد، تشمل ذهاب وعودة.

35 ليرة تركية للطلاب وما فوق ال 65 سنة، تشمل ذهاب وعودة.

الأطفال ما دون 6 سنوات مجاناً.

الأسواق الشعبية وهي تقع في قلب المدينة، حيث يمكنك شراء الحاجيات والبهارات والتوابل والتذكارات وغيرها من بضائع تركية مميزة.

أهم المساجد في مدينة بورصة التركيا

المساجد في مدينة بورصة التركيا جامع بورصة الكبير

جامع بورصة الكبير يقع في وسط المدينة، والمصنف واحداً من أهم خمسة مساجد في تاريخ الحضارة الإسلامية، ويعود تاريخ الجامع الكبير أو أولو جامع إلى عام 1399 م، وسر تميزه هو العمارة السلجوقية الأثرية، حيث يتألف من اثنين من المآذن الشاهقة، و20 قبة، وكذلك النقوش والنوافير المزخرفة الرائعة الموجودة به، الأمر الذي جعله من أهم المعالم التاريخية في بورصة التركية المثيرة للإعجاب.

المساجد في مدينة بورصة التركيا المسجد الأخضر

المسجد الأخضر هو أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. فهو واحد من عدة أبنية تاريخية موجودة في الجانب الشرقي من مدينة بورصة، حيث تضم المنطقة مساجد، وأضرحة لعدة ملوك للدولة العثمانية، ومدرسة قديمة تم تحويلها لمتحف.

بني المسجد الأخضر على يد السلطان محمد الفاتح الأول، ويمتاز بمعماره المميز المليئ بالنقوش والزخارف الرائعة. تنتشر في تلك المنطقة الرائعة والتي تعتبر من أهم أماكن السياحة في بورصة العديد من المقاهي والمطاعم والمتاجر.

المساجد في مدينة بورصة التركيا مسجد الأمير سلطان

لقد تم تأسيس مسجد الأمير سلطان عام 1991م، وتم تحويل المبني من كنيسة إلى جامع، لتلبية احتياجات الأسر المسلمة الموجودة في المنطقة المحيطة به، من ناحية العبادات والدورات الإسلامية للأطفال، ومع الوقت أصبح المسجد يتقدم في العمر ومع زيادة أعداد الأسر، بدأ التفكير في هدم المسجد وانشاء آخر أكثر اتساعاً، ليضم مباني إضافية منها مركز للشباب، مبنى لخدمات الجنازات وعقد القران، منطقة وضوء جديدة، ومبنى خاص بالفصول الدراسية للدراسات الإسلامية.

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