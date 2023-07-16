السياحة في بولو: أفضل 31 مكان سياحي ننصحك بزيارته

من المدن التركية الساحلية الواقعة على ساحل البحر الأسود في شمال غرب تركيا، وتتبع المدينة إدارياً لمقاطعة بولو ويبلغ عدد سكانها 131 ألف نسمة، وتتصف المدينة بالتكوين الطبيعي المميز حيث الجبال والسهول والهضاب والشلالات والبحيرات والمغارات، ولذلك فإن السياحة في بولو مميزة بشكل كبير وتستقطب الكثير من الزوار من الداخل والخارج، وخاصة في ظل وجود العديد من المنشآت السياحية المتطورة والمرافق الخدمية الممتازة، وفي مقالنا هذا سنتناول أهم المواقع السياحية الموجودة في مدينة بولو وسنتعرف عليها بالتفصيل.

أفضل مواقع السياحة في بولو

تقع مدينة بولو ضمن موقع جغرافي مميز في تركيا وتشتهر بشواطئها الساحرة وغاباتها الطبيعية الكثيفة وقممها الجبلية الجاذبة للسياحة الشتوية، وتحظى السياحة في بولو بشعبية واسعة عند السكان المحليين والأجانب وتجد فيها متاحف ومساجد وبقايا لمدن أثرية ومنتجعات للتزلج وحمامات وينابيع حرارية، وفيما يلي أشهر تلك المواقع:

1- حديقة البحيرات السبع

من عجائب الطبيعة وإحدى المعجزات الربانية التي تمتد على مساحات خضراء واسعة مع غابات كثيفة الأشجار بمسافة تبعد حوالي 42 كم عن مدينة بولو الساحرة لتكون من أجمل الأماكن في بولو تركيا، وسميت بهذا الاسم بسبب وجود سبع بحيرات صغيرة متصلة مع بعضها البعض في تلك المنطقة أكبرها تدعى بحيرة بويوك غول بمساحة 24 ألف متر مربع، وأصغرها في العمق بحيرة ديرين غول والتي يصل عمقها ل20 متر تقريباً.

ومنطقة البحيرات السبع من أشهر مناطق السياحة في بولو ويأتيها الزوار من كل مكان للترفيه عن أنفسهم وتأمل الطبيعة الجميلة والتنزه والمشي بين مساراتها الواسعة مع استنشاق الهواء النقي، واستكشاف عالم النباتات والحيوانات المذهل، ويمكن للزوار الركوب في قوارب البحيرة والقيام برحلة مائية جميلة والتخييم في مواقع مميزة، وإقامة حفلات الشواء، وتناول الطعام والشراب في أماكن مخصصة لذلك الأمر.

2- بحيرة غولجوك بولو

تبعد البحيرة حوالي 13 كم عن بولو وتعد نقطة جذب هامة من نقاط السياحة في بولو، وأحد أهم الأماكن السياحية في بولو المعدة للاسترخاء والاستمتاع بأجواء الهدوء والراحة والسكينة بسبب هوائها المنعش وطبيعتها الساحرة مع إمكانية القيام بمختلف النشاطات الترفيهية المناسبة للعوائل والأصدقاء بوجود العديد من أماكن الألعاب المسلية مثل ملعب الغولف ومنطقة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال مع إمكانية التجول بالقوارب المطاطية واستكشاف البحيرة، والقيام بحفلات الشواء والتخييم قرب ضفاف البحيرة الجميلة.

3- بحيرة أبانت

بحيرة طبيعية تبعد حوالي 33 كم عن بولو غرب البحر الأسود وبارتفاع 1325 متر عن سطح البحر وهي وجهة هامة من وجهات السياحة في بولو تركيا لكل من السكان المحليين والأجانب، حيث تحيط بها غابات التنوب والسرو والصنوبر، وتعتبر من الأماكن المناسبة لهواية التخييم وإقامة حفلات الشواء المميزة، وبقربها يوجد فندق بخمس نجوم للإقامة السياحية مع منطقة مطاعم تقدم أشهى المأكولات التركية التقليدية إضافة إلى ممارسة هواية ركوب الخيل وصيد السمك، وتتغذى البحيرة من المياه الجوفية ويصل عمقها لحوالي 4 أمتار مما يجعلها مكان آمن للسباحة.

4- شلال ساماندرا

شلال طبيعي خلاب من شلالات مدينة بولو، وهو من أشهر شلالات تركيا عامة يقصده الناس للاستمتاع بمنظر المياه الساقطة من أعلى المنحدرات، والتي تصب في منطقة صخور مصطفة بجانب بعضها البعض، إضافة إلى إحاطته بالغابات الطبيعية الساحرة ليبدو المكان وكأنه لوحة فنية في غاية الجمال، بحيث يصنف ضمن أفضل الأماكن السياحية في بولو تركيا، وتزود منطقة الشلال بالجسور والممرات الخشبية ليتمكن الناس من مشاهدة الشلالات، والتقاط أجمل الصور التذكارية مع توفير العديد من مقاعد الجلوس والاستراحة حول منطقة الشلال.

5- متحف بولو

متحف أثري واثنوغرافي يقع في وسط مدينة بولو، وهو من أبرز الأماكن السياحية في بولو وأحد أهم معالم السياحة في بولو التاريخية، حيث يضم مجموعة كبيرة من المقتنيات والآثار التي تعود لعدة فترات مرت على البلاد التركية من العصور الهلنستية والبرونزية والحجرية والرومانية والسلجوقية والعثمانية، وتشتمل تلك الآثار على منحوتات ومنسوجات وحلي وحجارة وتماثيل وأزياء ونقود معدنية وسجاد ومناديل.

6- منتجع كارتكاليا للتزلج

يبعد المنتجع حوالي 45 كم عن مدينة بولو، ويشكل أحد أهم معالم السياحة في بولو في الشتاء ويقصده الزوار بغرض التزلج والتسلق والتزحلق والاستمتاع بمشهد الثلوج الذي يجعلك تشعر وكأنك موجود في جبال الألب الباردة، وفيه تلفريك للركوب، وثلاثة مراكز مخصصة للرياضات الشتوية، ويضم مناطق جميلة ومناسبة لالتقاط أروع الصور التذكارية.

7- مطعم كاج كباب دورمش اوسطا

مطعم تركي راقي وحديث وأحد أشهر مطاعم في بولو المخصصة للأطباق المحلية والكلاسيكية التي يرغب الجميع بتجربتها من داخل وخارج تركيا، حيث أصناف الكباب المشوية على مناقل الفحم الحجرية وأطباق كرات اللحم مع الأرز وكفتة اللحمة والجبنة وقوائم المشويات والسلطات والمقبلات التركية الباردة والساخنة مع الحلويات التركية اللذيذة مثل البقلاوة والرز بحليب، والمطعم مصمم بديكور أنيق مع ساحات داخلية وخارجية ومنطقة ألعاب للأطفال للتسلية.

8- منحدرات أكايا ترافرتين

من الأماكن الجميلة في مدينة بولو والتي تضم حمامات مياه معدنية مفيدة لعلاج الأمراض الجلدية والجسدية الأخرى مع وجود مناظر طبيعية خلابة وأماكن مريحة للجلوس ومسارات للمشي وركوب الدراجات الهوائية، ومناطق مخصصة للشواء، ومتاجر لبيع الهدايا التذكارية ووجبات الأكل الخفيفة والقهوة والمثلجات لتكون من روافد السياحة في بولو القوية والجاذبة لعدد كبير من الزوار.

9- حديقة كاراجامير

حديقة عامة مجانية وجميلة في بولو، ومن أهم مراكز السياحة في بولو للترفيه والاسترخاء مع وجود مجموعة متنوعة من المرافق الخدمية المميزة لكل العائلة من مقاعد جلوس ومظلات شمسية وممرات للمشي وركوب الدراجات، وألعاب حركية وكهربائية ممتعة للأطفال مثل قطار السرعة والعجلة الدولاب.

10- خان يوكري

نزل قديم يتكون من طابقين مبنيين من الحجارة المقطوعة مع فناء كبير وواسع مفتوح للهواء الطلق، ويعد المكان من أشهر معالم السياحة في بولو ويمتاز بتصميم معماري جذاب وأنيق، ويضم غرف وساحات مفتوحة كانت تستخدم كسوق للتحف والمشغولات اليدوية، ويأخذ الباب الرئيسي للخان شكل أسطواني.

11- ملاهي بولو

مدينة ألعاب ترفيهية مسلية في قلب مدينة بولو وبأسعار معقولة ومناسبة للجميع، وتقع الملاهي ضمن حديقة عامة مع وجود بعض الحيوانات مثل البط والإوز والطيور، ويوجد فيها ألعاب مميزة مثل الدولاب الدوار والأحصنة والنوافير وأدوات رياضية وممرات مشي وجري ومطاعم ومقاهي وأكشاك بيع ذرة ومثلجات.

12- حديقة ماسال

افتتحت الحديقة من قبل بلدية بولو عام 2019م بمساحة تقارب 14370 متر مربع في وسط بولو، وهي من أهم وأفضل الأماكن في بولو تركيا المخصصة للأطفال، حيث تضم العديد من المجسمات لشخصيات كرتونية جاذبة للطفل، وإضافة لذلك تجد ضمنها منطقة ألعاب آمنة ومسلية مثل المراجيح والزحاليق.

13- نصب زلزال 12 نوفمبر التذكاري

يؤرخ هذا النصب التذكاري حادثة وفاة 48 شخص لقي مصرعهم في زلزال مدمر ضرب مدينة بولو في 12 نوفمبر عام 1999م، وتم بناء النصب على يد النحات الأذربيجاني سعيد رستم ليضم ستة متاحف إضافة إلى التمثال، وليصبح المكان من أهم الأماكن السياحية في بولو وأشهرها.

14- منطقة جولكوي

منطقة طبيعية وساحرة وبقربها بحيرة جميلة، وهي مكان مثالي لقضاء إجازة صيفية ممتعة بصحبة العائلة والأصدقاء مع إقامة حفلات الشواء المسلية في أحضان الغابات وعلى ضفاف البحيرة بأجواء تبعث السكينة والراحة في نفوس كل من يزورها.

15- بولو نارفين

مركز ترفيهي وسياحي مهم يبعد في وسط مدينة بولو، ويقدم مجموعة مميزة من الخدمات مثل الحمامات الحرارية والمساجات وغرف السبا والساونا والتدليك مع العلاجات الفيزيائية المختلفة على يد أشهر وأمهر الاخصائيين والأطباء في المدينة، مما يجعله من الأماكن السياحية في بولو التركية التي تستقطب الكثير من الناس بقصد الاسترخاء والاستشفاء.

16- دوزجة

منطقة جميلة في شمال غرب تركيا وتقع على ساحل البحر الأسود، وتشبه قرية بولونيز كوي التابعة لمدينة اسطنبول من حيث التكوين الطبيعي والمناطق السياحية مثل الشواطئ والبحيرات والشلالات والوديان والسهول، بحيث تكون من أجمل المناطق السياحية في بولو وأروعها، إضافة لذلك فيها بقايا أثرية لمدينة يونانية قديمة استوطنت المنطقة في تلك الفترة.

17- دوزجة رافتينج

تم إنشاء هذا المجمع الترفيهي الضخم على مساحة 12 ألف متر مربع ليكون مسار هام للتجديف مع طول 12 كم، والمكان يناسب المتقنين لرياضة التجديف وركوب الرمث مع وجود كامل ظروف الأمان والحماية من خلال فريق احترافي ومرشدين اختصاصيين في هذه الرياضة المثيرة.

18- بارس بينتيبول

لكل من يعشق ويهوى المغامرة والإثارة عليه بزيارة بارس بينتيبول في مدينة بولو حيث يعتبر المكان من مناطق سياحية في بولو المميزة للأصدقاء والعائلة، وفيه يرتدي المشاركون الذين يقيمون نفسهم لفريقين ملابس شبيهة بملابس الجنود ويحمون أنفسهم خلف أكياس رملية، ويبدءون بخوض معركة حربية حقيقية مع أجواء مليئة بالفرح والسعادة.

19- منتزه غابة أتاتورك

منتزه طبيعي من أكبر منتزهات بولو ومكان رائع للاستجمام والسياحة في بولو مع وجود مساحات ألعاب مميزة للأطفال وطاولات جلوس وممرات مشي ومسارات للدراجات الهوائية، وملاعب تنس وكرة سلة وكرة قدم، إضافة إلى وجود عربات للطعام متنقلة ومقهى لتناول المشروبات.

20- مسجد سراشين

مسجد تاريخي قديم يعود بناؤه للقرن السادس عشر، وتم إعادة ترميمه على يد مصطفى آغا ليكون من أهم أماكن سياحية في بولو تركيا، والمسجد مصمم بطراز معماري عثماني كلاسيكي وله مئذنة من جهة الشمال الغربي مع قاعدة حجرية مربعة الشكل، ويضم باب كبير من جهته الشرقية مع رواق مقبب مزود بثلاثة أقواس مدببة محمولة على أربعة أعمدة، وفيه نافورة وضوء في الجانب الجنوبي والشرقي.

21- ميلين رافتينج

مكان مناسب لعيش متعة حقيقية ومغامرة فريدة من نوعها بخوض رياضة التجديف المائية المحفزة للطاقة الإيجابية، وهو من أماكن سياحية في بولو الجميلة والتي تجذب كل الأعمار من سن سبع سنوات ولغاية سبعين عام دون الحاجة إلى أي نوع من المهارات السابقة، حيث يتم توزيع أطواق وسترات نجاة وخوذ وبدلات مقاومة للماء، ويتم البدء بممارسة هذه الرياضة المشوقة من خلال تقسيم المكان إلى عدة مسارات متدرجة في الصعوبة.

22- مديرية مقاطعة بولو للثقافة والسياحة

متحف تراثي صغير يتكون من طابقين ومساحة كل طابق 200 متر مربع ورسم الدخول للمتحف حوالي سبع ليرات تركية وللأطفال مجاني، وهو من أبرز مراكز السياحة في بولو حيث يضم مقتنيات تاريخية وجرات مياه مستعملة في العصور القديمة وتماثيل رومانية وأدوات مطبخية وعملات معدنية تمتد من العصر الروماني وحتى العصر العثماني مع حاجات تعود لسلاطين عثمانيين من ملابس وأسلحة ومستلزمات شخصية.

23- مركز هايواي أوتليت للتسوق

مجمع تجاري ضخم في قلب مدينة بولو، وأحد أهم مولات بولو المخصصة لتلبية حاجات ومستلزمات سكانها وزوارها من ملابس وعطور وإكسسوارات وأدوات منزلية وأجهزة كهربائية مع وجود قسم ترفيهي من مطاعم ومقاهي وسينما وألعاب للأطفال، والمول مصمم بطريقة معمارية عصرية مع متاجر موزعة ضمن طابق واحد.

24- مدينة صفران بولو

مدينة سياحية بطابع ريفي خلاب وطبيعة ساحرة وهي قريبة من بولو ولا تزال تحتفظ بالأثر العثماني من خلال الشوارع المرصوفة بالحصى والمنازل الخشبية التي تزين التلال المرتفعة، وتقع صفران بولو في منطقة كارابوك على البحر الأسود وتفتح ذراعيها للزائرين والسياح من كل بقاع العالم لتكون من أشهر وجهات السياحة في بولو، وتصنف ضمن أهم عشرين مدينة محفوظة على مستوى العالم وتم إضافتها من قبل منظمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

وعند السير في هذه المدينة ستشاهد المنازل الجميلة التي يصل عددها لحوالي 2000 منزل تقليدي، ويوجد بينها 800 منزل محمي من قبل الحكومة التركية، وتوجد البيوت بين منطقتين واحدة شتوية وأخرى صيفية، ونظام البيوت مكون من ثلاثة طوابق مع 8 غرف وسقوف خشبية وزخرفة عثمانية مميزة.

25- مغارات بولو

تضم مدينة بولو العديد من المغارات والكهوف الصخرية المميزة ومن ضمنها مغارة ساري كايا وفاليكي ومغارة اكسو، وهي من أجمل مناطق السياحة في بولو وينجذب إليها السياح بشكل كبير لارتفاعها الهائل وتكوينها الطبيعي الخلاب، وبداخلها توجد ساحات مفتوحة مع نوازل وصواعد ومتاهات ودهاليز وممرات ضيقة تبعث الإثارة وعنصر المغامرة في قلوب الزوار، وتحيط بها مناظر طبيعية جميلة من غابات ونباتات وشلالات وبحيرات.

26- حمامات بولو

توجد في مدينة بولو العديد من الحمامات التركية الشعبية والتي بنيت خلال الحكم العثماني والروماني لتكون أماكن عامة لتنظيف الجسم وتطهيره من الأوساخ وبقيت تلك العادة مستمرة حتى يومنا هذا، وأضحت من تقاليد وأعراف المنطقة، ومن أشهرها حمام السلطان التاريخي الذي يرجع تاريخه لحوالي 4 قرون ماضية ويقع في وسط مدينة بولو، وهو من أبرز نقاط السياحة في بولو للنساء حالياً حيث أصبح حمام خاص بالنساء منذ فترة بسيطة، وفيه صالون تجميل للسيدات وغرفة ساونا ومساج.

وهناك حمام مودورنو يابايزيد وهو أيضاً من الحمامات العثمانية تم نقله من الأجداد إلى عصرنا الحالي، ويضم قسمين واحد للرجال وآخر للنساء مع طق س خاصة بالزفاف من حلاقة للعريس وحناء للعروس، إضافة إلى غرف التدليك والمساج والساونا والحمامات البخارية للاسترخاء والاستجمام.

27- الينابيع الحرارية في بولو

مدينة بولو زاخرة بالينابيع الحرارية حيث يتواجد فيها أكثر من 30 ينبوع حراري تابعة لعدة مقاطعات طبيعية مثل سيبين وغوينوك وكاركاسو لتصبح من أجمل أماكن ومناطق السياحة في بولو، حيث يأتيها الناس من كل مكان داخل وخارج تركيا بغرض الاستشفاء والتخلص من بعض الأمراض النفسية والجسدية وخاصة التهابات الجلد والمفاصل والروماتيزم، ومن أشهرها ينابيع كاراجاسو التي تتدفق من باطن الأرض وتعمل على مد الجسم بالطاقة والحيوية من خلال التعرض للمياه الساخنة الغنية بالأملاح والعناصر المعدنية المفيدة وذات الحرارة العالية التي تصل تقريباً لحوالي 70 درجة مئوية.

28- مركز 14 بوردا للتسوق

يقع مركز التسوق هذا في قلب بولو ويمتد على مساحة واسعة، ويعتبر من أشهر معالم السياحة في بولو الخاصة بالتجارة والشراء، حيث يضم 82 متجر مع أهم الماركات التجارية العالمية والمحلية.

29- مقهى ليموس

مقهى شعبي مميز موجود على حواف القنوات المائية في مدينة بولو ويتميز بأجوائه الهادئة وجلساته المريحة ويناسب جميع الأذواق والأعمار من صغار وكبار، وتجد فيه قوائم طعام متنوعة مثل المشاوي والكباب وورق العنب والسلطات والمعجنات والمقبلات، إضافة إلى المشروبات والشيشة المنعشة.

30- مسجد منتزه جولجوك الوطني

يقع المسجد ضمن منتزه جولجوك الوطني بقرب بحيرة جولجوك الساحرة التي تعتبر من ركائز السياحة في بولو، وهذا المسجد ضروري ليتمكن السياح المسلمين والزوار من أداء الصلاة في أوقاتها المحددة.

31- هضبة سينكلي بولو

هضبة طبيعية مرتفعة يبلغ ارتفاعها 1450 متر عن سطح البحر وهي من أفضل مناطق السياحة في بولو والمثالية للتخييم والرحلات والنزهات الصيفية، ويقام فيها العديد من المهرجانات التقليدية والفولكلورية التي تعبر عن عادات وتقاليد سكان المنطقة، وتجذب السياح بمناظرها الخلابة وأشجارها الكثيفة والمتنوعة وشلالاتها وبركها المائية وجوها المعتدل والرطب البعيد عن حرارة الصيف الحارقة.

في ختام مقالنا تم تسليط الضوء على أهم مواقع السياحة في بولو التي تجذب إليها آلاف الزوار من داخل وخارج تركيا لعيش لحظات ساحرة مع الأصدقاء والعائلة والتقاط أجمل الصور الفوتوغرافية تخليداً لهذه الرحلة السياحية المبهرة.