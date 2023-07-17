السياحة في فتحية: أفضل 25 مكان سياحي ننصحك بزيارته

مدينة تركية ولؤلؤة مكنونة في جنوب تركيا على بحر ايجه، وكانت قديماً تعرف باسم ماكري وتتبع لدولة اليونان ومن ثم خضعت للسيطرة التركية وأصبح سكانها من الأتراك، ويعود تاريخ المدينة لحوالي 3000 عام قبل الميلاد ولا تزال الآثار والمعالم التاريخية العائدة للفرس والبيزنطيين والرومان شاهدة عليها حتى الآن، وتستحوذ السياحة في فتحية على اهتمام السكان المحليين والسياح القادمين من داخل وخارج تركيا، وتعرف بكونها منتجعاً طبيعياً يقصده الجميع للاسترخاء والاستجمام في ظل وجود الشواطئ الخلابة والغابات والمحميات الطبيعية والجزر والخلجان والقلاع والمتاحف والأبراج القديمة، وسنتناول في هذا المقال أهم تلك المواقع السياحية فانضموا إلينا.

أفضل مواقع السياحة في فتحية

مدينة فتحية من المدن التركية الساحلية الجميلة التي تضم الكثير من المواقع السياحية المميزة سواء التاريخية والحديثة، وبرنامج السياحة في فتحية حافل بالأماكن الرائعة والنشاطات الترفيهية المذهلة التي تمنح الزوار فرصة عيش تجارب لا مثيل لها وفيما يلي أبرز تلك المواقع:

1- شاطئ أولودينيز

يعرف الشاطئ باسم بلوك جون وتم اختياره من قبل صحيفة تايمز كأحد أجمل الشواطئ في العالم، ويقع الشاطئ في جنوب مدينة فتحية على بعد 14 كم في منطقة موغلا عند نقطة التقاء البحر المتوسط ببحر ايجه قرب جبل باباداغ، وهو من أروع شواطئ فتحية وأهم وجهات السياحة في فتحية تركيا حيث المياه الفيروزية النقية والرمال الناعمة الذهبية، وتحيط به مجموعة من التلال الصخرية مزروعة بأشجار الصنوبر والزيتون، وتقصده العائلات بسبب خلوه من الصخور وملائمته للسباحة والغوص ورحلات القوارب والهبوط المظلي مع إمكانية ركوب المناطيد العملاقة، ويوجد ضمن الشاطئ مرافق خدمية عديدة مثل الحمامات النظيفة وغرف تبديل الملابس مع مجموعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم أشهى المشروبات والمأكولات اللذيذة.

2- شاطئ تشاليش

شاطئ بمياه فيروزية خالي من الصخور أقل ازدحاماً من شاطئ أولودينيز، وهو من أفضل الأماكن السياحية في فتحية بحيث يمكن الوصول إليه بركوب حافلة لمدة عشر دقائق من مركز مدينة فتحية، وفي الشاطئ توجد مرافق ترفيهية مجانية من مظلات وكراسي استلقاء، إضافة إلى المطاعم والمقاهي المميزة.

3- شاطئ كيدراك

يقع الشاطئ في منتزه طبيعي جميل يدعى كيدراك بارك على بعد 3 كم من شاطئ بلكيز على الطريق الممتد بين أولودينيز فاراليا، وهذا الشاطئ من أهم الأماكن السياحية في فتحية للراغبين بالهدوء والاستجمام، ويعتبر من أهم الشواطئ المناسبة للسباحة والغوص إلى الأعماق لعيش تجربة في غاية الإثارة والمتعة، وما يميز الشاطئ وجوده بين مجموعة من الأشجار الكثيفة وقربه من المشاهد الطبيعية الخلابة من جبال ومرتفعات خضراء مما يجعلك تقف أمام لوحة فنية مذهلة من إبداع الخالق عز وجل، ولتشجيع السياحة في فتحية وزيادة جذب الناس إلى هذا الشاطئ تم توزيع الكراسي والمظلات الشمسية على امتداد الشاطئ مع وجود الحمامات المفتوحة والمطاعم والمقاهي المسلية.

4- وادي الفراشات

منتجع طبيعي ساحر يتبع لولاية موغلا في تركيا، والمكان من أكثر الأماكن سحراً في العالم حيث تجده ضمن موقع جغرافي مميز على سفوح جبل الباباداغ مع إطلالة خلابة على بحر ايجه، ويحيط به سور صخري بامتداد 350 متر، وتبلغ مساحة الوادي حوالي 86 ألف متر مربع، وهو من أجمل الأماكن في فتحية، وتعود تسميته بوادي الفراشات كونه يضم أعداداً كبيرة من الفراشات بأنواع تصل إلى 100 نوع مع ألوان وأشكال مختلفة تظهر عظمة الخالق عز وجل.

وتكثر في الوادي الأشجار المناسبة لتربية الفراشات من خوخ ونخيل وبرتقال وريحان مع النباتات المتنوعة الأخرى، وبسبب أهمية المكان واحتلاله أول اسم في قائمة السياحة في فتحية فلقد حظي باهتمام الحكومة التركية بشكل كبير للمحافظة على الفراشات الموجودة فيه، واعتباره كمحمية طبيعية ممنوع إلحاق الأذى بها، ويمكن الوصول إلى الوادي باستئجار قارب من فتحية من جهة شاطئ أولودينيز، وتستغرق حوالي 45 دقيقة.

5- خليج جوتشيك

مجموعة من الخلجان المائية الصغيرة تخترقها جزر خضراء بوجود 4 مراسي بحرية تتسع لحوالي 850 يخت وقارب، وهذه الخلجان من أجمل الأماكن في فتحية تركيا، وما يميزها جمال الطبيعة المحيطة بها مما يجعل الرحلات البحرية في غاية الروعة، ولا يمكن الوصول إلى مدينة فتحية من دون المرور بتلك الجواهر المخفية والتي تأخذ الزوار إلى عالم خيالي بعيد عن ضوضاء وصخب المدينة.

6- جزيرة جيملر

تتميز الجزيرة بعدة مواصفات جعلتها من أهم الأماكن السياحية في فتحية تركيا فهي معروفة بطبيعتها الساحرة ومعالمها الأثرية التي تعود للفترة الممتدة بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر قبل الميلاد، حيث تحتوي على كنائس بيزنطية وأقبية ومقابر عديدة، وما يميز الجزيرة أنها المكان الذي دفن فيه القديس نيكولاس والمعروف بأنه صاحب شخصية بابا نويل التي حظيت باهتمام الكبير والصغير بسبب معجزاته ومساعدته للمحتاجين والفقراء مما جعلها من أكثر الشخصيات المؤثرة في التاريخ المسيحي.

كذلك تحوي الجزيرة ممشى يمتد لـ350 متر وذلك من أعلى مكان في الجزيرة إلى الواجهة البحرية، والسير ضمنه يمنح الزوار فرصة مشاهدة أجمل المناظر الطبيعية من شروق وغروب الشمس مع رؤية الغابات واستنشاق هواء الطبيعة النقي.

7- مدينة السلطان المائية

من أشهر المدن الترفيهية في فتحية ووجهة السياحة في فتحية الأولى للعوائل والأطفال مع مساحة تقدر ب 6200 متر مربع، وتتنوع فيها الخيارات والأنشطة من حمامات السباحة للصغار والكبار ومنزلقات مائية بعدد عشرة، وصالات داخلية وخارجية، ومناطق نزهات مزودة ب 300 مقعد خشبي، وبار ومقهى للمشروبات ومطعم للوجبات السريعة، إضافة إلى قيام العديد من المهرجانات الثقافية والمسلية مثل معارض الرسم وألعاب الكرة المائية مع تقديم الجوائز للمتسابقين.

8- حديقة كاترانسي باي

حديقة طبيعية مميزة من أجمل وأروع الحدائق في فتحية وتركيا بشكل عام، والتي تبعد عنها مسافة 15 كم حيث توجد على الطريق السريع المؤدي للمدينة، وتدرج الحديقة ضمن دليل السياحة في فتحية بسبب مناظرها الخلابة ومسطحاتها الخضراء وغطائها النباتي الكثيف حيث أشجار الصنوبر والكارفور مع وجود مختلف المرافق الخدمية العالية المستوى والتي تلبي جميع احتياجات السياح والزوار.

9- أسواق فتحية

تقام في مدينة فتحية العديد من الأسواق الشعبية المعروفة بالبازارات والشبيهة بسوق التوابل باسطنبول وأسواق السمك في بودروم، ومن أشهرها سوق فتحية القديم الواقع في منطقة تشارشي والذي يستقطب الكثير من الزوار يومياً حيث يعد من أماكن سياحية في فتحية تركيا التي يجد فيها الزائر نفسه وسط الثقافة والتراث التركي القديم من خلال المشي في أزقة السوق الضيقة، وشراء الهدايا والتذكارات والبضائع المحلية، وهناك سوق المزارعين وسوق كاليس وسوق جوتشيك، وفيها كافة احتياجات الزبائن من فواكه وخضار طازجة وسمك ومواد غذائية وسلع استهلاكية وأواني وقدور وجلود ومفارش موائد مما يجعلها من أكثر وجهات السياحة في فتحية ازدحاماً بالناس في كل الأوقات صباحاً ومساء.

10- منطقة تلوس

من أقدم المستوطنات التي سكنتها البشرية في منطقة ليقيا القريبة من مدينة فتحية، والتي يرجع تاريخها لأكثر من 4 آلاف سنة حيث كانت تلوس من المدن الستة الرئيسية في ليقيا، وتميزت بالقوة زمن الإمبراطورية الرومانية بحيث أصبحت عاصمة الأمة الليقية الأولى في ذلك الوقت، وبسبب تعدد الحضارات التي سكنت المنطقة وعاشت فيها فإنها اكتسبت تنوعاً ثقافياً يتضح من خلال البقايا الأثرية والمباني التي تثير الدهشة مما يجعلها من أشهر مناطق سياحية في فتحية تركيا، حيث تجد مبنى الأكروبوليس وقلعة تاريخية ومقابر ليقية منحوتة من الصخر على قمة التلال، ومن أشهرها قبر البطل بيليروفون الذي يمثل أسطورة يونانية قديمة لشخص يركب طائر مجنح.

11- مدينة تلميسوس القديمة ومقبرة أمينتاس

يرجع تاريخ مدينة تلميسوس لأكثر من 400 عام قبل الميلاد، وهي من شواهد الحضارة العظيمة التي تأسست في تلك الفترات التاريخية، وعلى الرغم من اختفاء معظم المدينة ودفنها تحت التراب بفعل العوامل الجوية إلا أنها تضم مقبرة أمينتاس التي تم حفرها داخل الصخر ضمن المنحدرات المرتفعة، والتي خصصت لدفن الملك ومحاربيه، والمدينة حالياً تمثل أحد أشهر أماكن سياحية في فتحية التركية وأجملها، حيث توفر إطلالات على مدينة فتحية بكاملها مع تصميم مميز وبوابات تاريخية تحيط بها الأعمدة الرومانية من الخارج.

12- المدينة القديمة في فتحية

تقع المدينة القديمة قرب ميناء فتحية، وتمثل أقدم جزء ومكان في فتحية لتكون من أهم معالم السياحة في فتحية لمحبي التاريخ والثقافة، وتمتاز المنطقة بالمناخ المعتدل والأجواء النابضة بالحياة، وتعج بالمقاهي والمطاعم في مزيج رائع بين قديم وحديث مدينة فتحية، إضافة إلى الاحتكاك المباشر مع طريقة عيش السكان المحليين، وزيارة سوق السمك الشعبي وشراء أنواع السمك المفضلة لديك.

13- متحف فتحية

متحف يتسم بالبساطة ويمثل وجهة سياحية لمحبي التاريخ والتراث التركي، حيث يمكنك من التعرف على تاريخ مدينة فتحية مع مشاهدة أهم القطع والمقتنيات الأثرية من مجوهرات وحلي ومشغولات يدوية ولوحات فسيفسائية وأسلحة ومواد منزلية قديمة، وما يميز المتحف ويجعله من أبرز أماكن سياحية في فتحية وجود حديقة طبيعية محيطة به مع عدد من التماثيل والمنحوتات التاريخية والمساحات الخضراء الواسعة المزروعة بالنباتات والزهور الملونة والجميلة.

14- مدينة باتارا الأثرية

يعود سحر المدينة لدمجها بين الجمال الطبيعي والمعالم الأثرية فهي مكان مناسب للاسترخاء بسبب شاطئها البحري الساحر، وبنفس الوقت تجد فيها بقايا وآثار يعود تاريخها للقرن الثامن قبل الميلاد، حيث كانت في ذلك الوقت عاصمة الليقية، وفيها بني أول مجلس عسكري وسياسي عبر التاريخ، واكتسبت الشهرة الواسعة عندما قام الاسكندر المقدوني بمحاصرتها حيث استخدم ميناؤها في تخزين الحبوب، ولكن بفعل السنين تم غمر الميناء، ولا تزال حالياً عمليات التنقيب والحفر في المدينة حيث يمكن مشاهدة آثار مختلفة من مسرح وقاعة اجتماعات وقبور رومانية لتكون من أفضل وجهات السياحة في فتحية وبخاصة الأجانب منهم.

15- جبل باباداغ

يعتبر الجبل تابعاً لسلسلة جبال طوروس الساحلية في جنوب غرب تركيا، ويبعد مسافة قصيرة عن مدينة فتحية، ويتألف من قمتين مفصولتين بوادي كبير، ويبلغ ارتفاع القمة الأولى 1969 متر والقمة الثانية 1400 متر، ويمثل الجبل أحد أشهر أماكن السياحة في فتحية تركيا في الشتاء بسبب غاباته الكثيفة الأشجار وتلاله وقراه الريفية الساحرة مع الإطلالة المميزة التي لامثيل لها على الساحل الفيروزي الرائع لمنطقة فتحية، وقد ازدادت شهرة الجبل بسبب كونه مكاناً مثالياً للطيران المظلي بسبب الرياح الهادئة مع إمكانية التخييم والتجول ضمن الطبيعة الساحرة.

16- المسرح الروماني

مسرح قديم يعود تاريخه للقرن الثاني قبل الميلاد، وهو أحد أقدم معالم السياحة في فتحية، وتم إجراء العديد من الترميمات والإصلاحات عام 2000 م للمسرح، وأصبح يتسع ل 1500 شخص، وما يميز المسرح روعة التصميم مع إمكانية الجلوس ضمن الحديقة الطبيعية الموجودة في واجهة المسرح حيث الهواء النقي والهادئ.

17- مطعم ليمون أتيش نو أو

وجهة سياحية بارزة لمختلف السكان المحليين والسياح، وهو من أفضل مطاعم فتحية حيث يتميز بديكور أنيق مع ترتيب واضح في الداخل مع إطلالة ساحرة على كامل المدينة، ويتخصص المطعم بتقديم أصناف متنوعة من الطعام مثل اللحم بالفخارة والخضار المشوية والباستا وسندويش اللحم والكفتة التركية والكباب والشاورما إلى جانب وجبات الفطور الشهية مثل المربى والعسل وعجة البيض.

18- شلال جيزليكانت

يوجد الشلال قرب فتحية على حدود مقاطعة موغلا التركية، والشلال من أجمل مناطق سياحية في فتحية حيث يبهر المكان جمال الطبيعة والمناظر المخفية بين المسطحات الخضراء مع سماع صوت المياه المنحدرة من أعلى الصخور مما يجعله مكاناً مثالياً لالتقاط الصور الفوتوغرافية والاسترخاء خاصة في فصل الصيف الحارق.

19- خليج دربوجاز

يقع الخليج في قرية كاياكوي قرب مدينة فتحية، وهو من أجمل مواقع السياحة في فتحية ويمثل بقعة جمال نادرة الوجود لم يصلها أحد، وللوصول إلى المكان تستطيع ركوب سيارة حتى بلوغك نقطة معينة، ومن ثم المشي على الطريق الرملي الذي يؤدي إليه، وعند رؤية الخليج ستسحر بالبحر الأزرق الجميل الجاذب للسياحة مع إمكانية ركوب القوارب واليخوت وممارسة مختلف النشاطات المائية والمغامرات الاستثنائية.

20- برج الغفران

يتربع برج الغفران أو التوبة على قمة منحوتة في الصخر والتي تعرف بأعلى بقاع فتحية، وهذا البرج من أهم ركائز السياحة في فتحية، ويمثل إرث يوناني قديم، وتروي القصص الأسطورية بأن راهباً يسمى أيوس أمضى حياته عذاباً وقهراً فقرر بناء برج للتكفير عن ذنوبه وخطاياه وسماه برج الغفران، وعند الوصول إلى هذه البقعة الساحرة سيكون الزائر محظوظاً بمشاهدة جزيرة رودس اليونانية الشهيرة بشكل واضح من الأفق.

21- سبا وحمام إيسلاي

حمام تركي قديم في فتحية ولا يزال حتى الآن يستخدم الطرق التقليدية في العلاج والتدليك، وتقديم الخدمات العلاجية والصحية للزوار، بحيث يكون من أهم مراكز السياحة في فتحية العلاجية، ويضم الحمام غرف ساونا لمرضى المفاصل والروماتيزم والقلق والأرق، وغرف بخار لفتح مسامات الجلد وتخليص الجسم من السموم، وغرف ملحية شبيهة بكهوف الملك الموجودة تحت الأرض والتي لها تأثيرات إيجابية في علاج حالة التوتر ومقاومة مرض الشيخوخة وتجديد خلايا البشرة.

22- قرية كاياكوي

قرية ريفية جميلة سكنها الإغريق منذ حوالي 5000 عام حتى حدوث التبادل السكاني بين دولتي تركيا واليونان، وهي من أهم أماكن السياحة في فتحية، وعلى الرغم من استقرار الأتراك فيها لفترة من الزمن إلا أنه حدث زلزال عظيم عام 1957م وأصبحت غير صالحة للسكن، وهي حالياً متحف تاريخي في الهواء الطلق بالنسبة للراغبين بالتعرف على تاريخ المنطقة بما فيها من حضارات وثقافات مختلفة.

23- قلعة فتحية

قلعة تاريخية جميلة بنيت على قمة تلة مرتفعة لتتوسع المدينة باتجاه الأسفل، ويرجع تاريخها للقرن الحادي عشر، وفي القرن الخامس عشر تم إعادة بناء القلعة وتجديدها من قبل فرسان روس واستخدامها كقاعدة عسكرية بحرية، وفي الوقت الحالي لم يبق منها سوى بعض الجدران الخارجية وبقايا أثرية تعبر عن تاريخ مدينة فتحية العظيم.

24- شاطئ كاروت

شاطئ بحري جميل يقع في قرية نيكلاري التابعة لمنطقة فتحية، ويمثل المكان وجهة السياحة في فتحية الأبرز للاسترخاء والترفيه مع الأجواء الهادئة والمسلية والنشاطات المائية المتعددة، وسيحظى الزائر بمشاهدة جمال القرية من منازل ريفية بسيطة مبنية من الطين وحدائق ومنتزهات طبيعية خلابة، ويمثل الشاطئ محمية طبيعية كونها موطن سلاحف كارتيا الفريدة من نوعها مع إمكانية القيام بجولات عبر القوارب المائية.

25- مركز أوزديليك إيف

مجمع تجاري ضخم ووجهة مثالية للتسوق والسياحة في فتحية، وهو من أبرز مولات فتحية تركيا حيث يتكون من محلات تجارية عديدة بماركات عالمية ومحلية من ملابس وأزياء وإكسسوارات وأحذية وشنط وعطور ومواد تجميل، إضافة إلى وجود مجموعة من المطاعم والكافيهات ومتاجر الحلويات الشهية.

في نهاية هذا المقال تم تسليط الضوء على أبرز مواقع السياحة في فتحية بما فيها من معالم أثرية وبقايا تاريخية وشواطئ بحرية ساحرة وغابات طبيعية وحدائق ومنتزهات وأسواق شعبية ومراكز تجارية ضخمة، وبسبب تلك المواقع المميزة فإنها مكان جميل للزيارة فلا تتردد في القدوم إليها.