أفضل 13 حديقة من حدائق اوردو التي ينصح بزيارتها

مدينة أوردو من المدن الساحرة في تركيا حيث لها إطلالة رائعة على ساحل البحر الأسود في الشمال التركي الجميل، وتضم الكثير من المرافق الخدمية والسياحية المميزة التي تجذب الجميع من كل مكان من داخل وخارج تركيا، ومن أشهر المنشآت السياحية فيها هي الحدائق والمنتزهات إضافة إلى الغابات الطبيعية، وتشتهر حدائق اوردو بالمناظر الطبيعية الخلابة من أشجار وزهور ملونة، وفيها ألعاب للأطفال ومناطق جلوس ومجموعة مقاهي ومطاعم وأكشاك لتناول المشروبات والطعام التركي الشهي، وسنتعرف معًا في مقالنا هذا على أهم الحدائق في اوردو وأبرز مواصفاتها وخدماتها.

أفضل حدائق اوردو

تتصف مدينة أوردو بجمالها الأخاذ ومساحاتها الخضراء الواسعة وتنوعها الجغرافي الكبير، وفيها حدائق وغابات ومنتزهات للراحة النفسية ومع عيش أفضل لحظات الاسترخاء والهدوء، وحدائق اوردو كثيرة ولها إطلالات رائعة على البحر الأسود، إضافة إلى الأنشطة الترفيهية المختلفة من مشي وتنزه وركوب دراجات وجري وألعاب للأطفال، وفيما يلي أهم تلك الحدائق:

1- غابة أولوجول أوردو

غابة طبيعية وسياحية وهي من أهم الغابات في الشمال التركي، وتتألف من شريط أخضر يحيط بالمدينة ويزينها لتكون أجمل حديقة في اوردو وأحد أبرز الأماكن السياحية الخاصة بالعوائل، وتبدو الغابة مدينة مليئة بألوان الطبيعة المذهلة والملونة، ويقصدها الناس للتنزه والتمتع بأجواء الهدوء والصفاء مع ممارسة مختلف الفعاليات والأنشطة، حيث يمكن السير عبر ممرات المشي واستكشاف عالم الغابة المثير ورصد الحيوانات والنباتات فيها، ومشاهدة جمال الجسور الخشبية ورونق البحيرة التي تحتل مساحة كبيرة في قلب الغابة.

وهي من حدائق اوردو التي تجذب الجميع من خلال المرافق الخدمية الموجودة فيها مثل أماكن الجلوس والطاولات الخشبية ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي والحمامات العامة، ويمكن استئجار القوارب والتجول في البحيرة والقيام برحلة بحرية ساحرة، إضافة إلى التخييم قربها.

2- حديقة تايفون جورسوي اوردو

تقع الحديقة على شاطئ البحر الأسود وهي من أهم الأماكن السياحية في اوردو ومكاناً مثالياً للهروب من ضجيج المدينة وعيش لحظات الهدوء والراحة والطمأنينة بحيث تصنف ضمن أشهر حدائق اوردو، وتشتهر الحديقة بمساحاتها الخضراء الواسعة ومناظرها الطبيعية المريحة وأشجارها المورقة، وفيها العديد من مقاعد الجلوس للاسترخاء والاستجمام مع مسارات المشي والركض وركوب الدراجات الهوائية، وفيها مطعم ومقهى وموقف مخصص للسيارات.

وتعتبر إحدى حدائق اوردو ذات النشاطات والفعاليات الرياضية المختلفة، حيث ملاعب السلة والطاولة والتنس والأجهزة الرياضية المخصصة للياقة البدنية، وتشتهر الحديقة بوجود مجسمات ودوار فيه تماثيل لمؤسسي الدولة العثمانية وسلاطين بني عثمان وتمثال لقائد القوات الجوية التركية، وبقرب الحديقة تلفريك أوردو الممتد على طول الشاطئ.

3- حديقة فاستا اوردو

مكان مثالي وساحر للاسترخاء والهدوء مع تخصيص أوقات مميزة للعوائل والأصدقاء فهي تصنف ضمن أفضل حدائق اوردو للعائلات، حيث يمكن التنزه والتجول ضمن المساحات الخضراء الواسعة مع التمتع بإطلالات المدينة الخلابة التي توفرها على شاطئ البحر الأسود، وتضم الحديقة العديد من المسطحات الخضراء ومقاعد للجلوس، وفيها برك ونوافير مائية مع إطلالتها المميزة على الواجهة البحرية التي تتيح للجميع إمكانية الجلوس والاستراحة على الشاطئ، ويحظى الزوار بممارسة الأنشطة الرياضية الشيقة والمثيرة مثل مسارات المشي وأجهزة اللياقة البدنية المجانية وخدمات مواقف السيارات مع توفر عدة مقاهي ومطاعم لتناول المأكولات والمشروبات اللذيذة.

4- منتزه البلدية

يقع المنتزه الجميل قرب شاطئ اوردو، وهو من الأماكن الملائمة لقضاء أروع الأوقات مع العوائل والبعد عن ضوضاء المدن والحصول على لحظات سعيدة ومريحة بين أحضان الطبيعة الساحرة وتحت ظلال الأشجار العالية مع استنشاق الهواء العليل وروائح الورود الجميلة مما يجعله من أهم حدائق اوردو مع تميزه بوجود تلفريك للتنقل ومقاهي ومطاعم عدة.

5- منتزه الحب

مكان رائع وخلاب تنتشر فيه المناظر الطبيعية الجميلة ومساحات خضراء واسعة والأشجار والأزهار الملونة مع استراق لحظات السعادة والفرح والراحة والهدوء تحت ظلال الشجر وفي أماكن الجلوس المخصصة ضمن الحديقة، والمنتزه معروف بكونه من أجمل حدائق اوردو الطبيعية، وفيه ممرات مشي وركوب دراجات وجري مع وجود منطقة ألعاب للأطفال ومقاهي ومطاعم لتناول المأكولات والمشروبات.

6- غابة يوروز الحضرية

تقع هذه الغابة الطبيعية الجميلة على بعد عشرين كم عن مركز مدينة أوردو، وهي واحدة من أكبر الغابات في تركيا حيث تمتد على مساحات واسعة مع وجود ممرات للمشي والتنزه وركوب الدراجات، وتضم عدداً كبيراً من الأشجار الضخمة والكثيفة مع النباتات والأزهار الملونة، وفيها تجمع كبير للحيوانات النادرة والطيور التي تستوطن في قلب الغابة بحيث يمكن اعتبارها إحدى حدائق اوردو المناسبة لهواية الصيد والتخييم.

7- هضبة الخميس

إن كنت تبحث عن أماكن سياحية في أوردو مميزة فلن تجد مثل هضبة الخميس، فترتدي الهضبة اللون الأخضر في فصل الربيع والصيف لتسحر مساحاتها الجميلة عقول الزائرين، وفي الشتاء تكتسي باللون الأبيض الناتج عن تراكم الثلوج، وهي مكان مثالي للمشي والنزهات ورحلات الصيف مع إقامة المهرجانات الفلكلورية والمعارض الريفية في شهر يوليو من كل عام، وتبعد حوالي 17 كم عن بلدة ابباستي.

8- حديقة أتاتورك

حديقة جميلة مطلة على البحر الأسود وسميت باسم مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك ويقضي فيها العوائل والشباب أوقات مسلية ولطيفة في ظل كثرة المساحات الخضراء وانتشار الأشجار والأزهار مع تواجد المقاهي والمطاعم.

9- أكوابارك اوردو

حديقة ترفيهية رائعة واقعة في قلب اوردو السياحية، وهي متنفس طبيعي مثالي لكل الزوار والعوائل والسياح في فصل الصيف الحارق مما يجعلها أفضل حديقة في اوردو، وتمتد الحديقة على مساحات واسعة وفيها مجموعة مميزة من الألعاب المخصصة للأطفال مثل الزحاليق والأراجيح وجدران التسلق وصالات الترامبولين وأبراج القفز، وفيها عدة مقاهي ومطاعم لتناول المشروبات المنعشة والوجبات الخفيفة.

10- فاتسا لونابارك اوردو

محطة مهمة للسياحة في مدينة أوردو، وتضم مجموعة منوعة من مقومات الجذب المناسبة لاستقطاب مختلف الفئات العمرية من صغار وكبار وهذا يجعلها مكاناً مناسباً للاسترخاء والمتعة، إضافة إلى تصنيفها ضمن أفضل حدائق اوردو الترفيهية، وعند القدوم للحديقة سيسحر الزائر بجمال الطبيعة والأزهار، وفيها ألعاب متنوعة بعضها للأطفال وبعضها للمراهقين حيث تجد قسم الألعاب الشيقة والمثيرة مثل ألعاب الصعود والهبوط وسيارات التصادم وأفعوانية قطار الموت وألعاب التحدي والمنافسة، وهناك ألعاب للأطفال الصغار مثل الألعاب الكهربائية والسفينة وعجلة فيريس والمراجيح وصالات الترامبولين والزحاليق وأبراج التسلق والقفز، وفيها العديد من المرافق الخدمية التي تلبي احتياجات جميع الزوار مثل مواقف السيارات والحمامات والمقاهي والأكشاك الصغيرة.

11- حديقة المنطقة الخضراء

من أشهر أماكن الزيارة للأطفال والعوائل، حيث يقصدها الجميع لأجوائها الهادئة ومناظرها الطبيعية الخلابة وكثرة مساحاتها الخضراء مع إطلالتها الساحرة على البحر الأسود.

12- منتزه الطفل

منتزه ترفيهي للأطفال تقصده العائلات التركية التي تقيم في اوردو بهدف إعطاء الأطفال مساحة كافية لتفريغ طاقاتهم الجسدية في اللعب والقفز من خلال وجود أبراج وجدران للتسلق ومدينة ألعاب فيها مراجيح ومنزلقات وزحاليق وعجلات دوارة مع وجود أماكن مخصصة للجلوس والاسترخاء مؤلفة من كراسي وطاولات تحت ظلال الأشجار الكثيفة التي تحجب ضوء الشمس الحارق، وفيها حمامات نظيفة ومواقف كافية السيارات ومقاهي وأكشاك لتناول الوجبات السريعة والمسليات والسناكات، إضافة إلى المشروبات الباردة والساخنة المنعشة.

13- منتزه فازيل سوزار

منتزه مخصص للأطفال يقع في قلب اوردو وهو مكان رائع للهرب من ضجيج المدينة، حيث تتوفر أماكن الجلوس المريحة مع الأشجار والورود والمسطحات الخضراء الساحرة، وفيه مقاهي ومطاعم عديدة يقصدها الزوار لتناول المشروبات والمأكولات اللذيذة.

في ختام هذا المقال تم التعرف على أجمل حدائق اوردو والتي تقصدها العائلات والأطفال والشباب للترفيه والتنزه واستنشاق الهواء المنعش وعيش اللحظات الترفيهية الرائعة والمثيرة.