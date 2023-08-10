أفضل 4 من كافيهات السلام مول الرياض ننصحك بها

السلام مول واحد من أشهر مولات الرياض بل وأيضًا أحد المولات الرئيسية بالمدينة، وهذا ليس لكونه مكان مخصص للتسوق فحسب، بل لأنه يضم العديد من الكافيهات والمطاعم، وحتمًا صيفًا أو شتاءً ستحتاج لزيارة مكان لتناول مشروباتك المفضلة وتناول الحلوى؛ لذلك وضعنا لك قائمة شاملة بكل كافيهات السلام مول الرياض التي ننصح بزيارتها، والتي تتميز بإطلالة مميزة ومريحة، وكثير من هذه الكافيهات له فروع في باقي مُدن المملكة، فقط تابع السطور التالية للاطلاع على تفاصيل كل كافيه.

كافيهات السلام مول الرياض

عند اختيارك للكافيه المناسب ستكون بحاجة لمكان يقدم مشروبات بجميع أنواعها بأفضل جودة مقابل سعر مناسب، مع ضرورة أن تكون جودة أطباق الحلوى المقدمة عالية، ولهذا لم نجد أفضل من كافيهات السلام مول الرياض التي تقدّم لك كل هذا:

1- كافيه ماما بنز

أحد أفضل كافيهات السلام مول الرياض، وذلك لأنه أكثر كافيهات الرياض أصالة، فهو متخصص في تقديم أشهى الحلويات مثل أنواع من الشوكولاتة البلجيكية وخبزة البنز التي تتوفر بكل النكهات لديه والكثير من أنواع الحلوى الأخرى، بينما المشروبات؛ فيوجد منيو شامل للمشروبات مثل ايس لاتيه وميلك شيك ايس كراميل وكوكيز اند كريم والموكا وغيرها الكثير من المشروبات الأخرى التي تجعله أفضل مكان لمّن يبحث عن كافيهات فخمة بالرياض .

معلومات عن ماما بنز كافيه

العنوان: HJ5Q+92, Alawali, بوابه رقم 2, السلام مول، الطريق الدائري الغربي الفرعي، ظهرة نمار، Salam Mall, الرياض 14924، وللاطلاع على الموقع بالخريطة اضغط هنا.

HJ5Q+92, Alawali, بوابه رقم 2, السلام مول، الطريق الدائري الغربي الفرعي، ظهرة نمار، Salam Mall, الرياض 14924، وللاطلاع على الموقع بالخريطة اضغط هنا. ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 صباحًا.

يبدأ العمل من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 صباحًا. رقم الهاتف: 966920023545+

2- بورتو كافيه

إذا كُنت في زيارة للرياض أو كُنت من مواطني المدينة وكُنت تصطحب العائلة والأطفال وتحتاج للتوجه إلى كوفي عوائل بارتشن الرياض ، فخيارك لدينا هو بورتو كافيه افضل الكافيهات المناسبة للمجموعات والأطفال والعوائل، فعند مقارنة الأسعار ستجدها متوسطة، وبهذا المكان ستجد الكثير من الأطباق المفضلة لديك، مثل طبق البان كيك بالأيس كريم والشوكليت والبيستاشيو.

هذا بجانب أن المشروبات الباردة يجب أن تكون خيارك الأمثل في فصل الصيف، وبالتأكيد لا يجب أن تفوتك القهوة لديه، فبسببها أشاد الكثير من الزوار بأنه أفضل كوفي في السلام مول الرياض.

معلومات عن بورتو كافيه

العنوان: Western Ring Road, Exit 27, Al Badee District، العوالي، الرياض 14924، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا.

Western Ring Road, Exit 27, Al Badee District، العوالي، الرياض 14924، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا. ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 1 مساءً حتى الساعة 12 صباحًا.

3- مركاز كافيه

رُبما تكون الأسعار لديهم مرتفعة ولكنهم يقدمون لك أفضل أنواع الحلوى بأنواع مختلفة وجديدة من أشهرها ياليته يسوا، والكيك بأكثر من نوع مع تجربة الاسبانيش لاتيه والقهوة السعودية، والأهم أنه لا يفوتك الفلات وايت بالأيس كريم والفراولة، فهو أفضل كوفي جلسات مغلقة الرياض ويوجد أماكن للجلوس بالخارج.

قدّ أشار عدد كبير من الزوار إلى أن تعامل طاقم العمل يتميز باللباقة والذوق، وبالتأكيد كل هذا ساعده على أن يكون من أشهر الكافيهات في السلام مول الرياض، كما أنه يوجد اهتمام خاص بنظافة الكافيه ونظافة الأطباق التي يقدمونها، كما يحرصون على احترام رغبات الزوار سواء من خلال تقديم إضافات لمن يفضل إضافة أي من الشوكولاتة والحلوى والكريمة وغيرها من الصوصات التي ننصحك بإضافتها، خاصةً إذا كُنت من مفضلي النكهات القوية.

معلومات عن مركاز كافيه

العنوان : HJ5P+FQM، العوالي، الرياض 14924، المملكة العربية السعودية، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا.

: HJ5P+FQM، العوالي، الرياض 14924، المملكة العربية السعودية، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا. ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11.30 مساءً.

4- مولتن شوكلت كافيه

يُمكنك من الاسم أن تتأكد أن المكان يشتهر بالحلوى بشكل خاص وبخاصة المولتن كيك، فلديهم أنواع كثيرة من الحلوى، ولكن لعل أفضل هذه الأطباق والتي ننصحك بتجربتها هي كريب فتوتشيني والبان كيك بالشوكولاتة، يوجد بالمنيو كل أنواع الكريب وأفضلها كريب الفواكه والمكسرات والبرونز والقرفة والفراولة واللوتس والشوكولاتة، لعشاق التغيير فلا بُد من تجربة سوشي بنانا كريب.

إذا كُنت من عشاق الأيس كريم فننصحك بتجربة ميني ستيك مع الأيس كريم التي حتمًا ستنبهر بها بكل تأكيد، ولا يجب أن يفوتك الشورس والوافل لديهم، وبالتأكيد بمجرد طلب الحلوى المفضلة لديك ستحتاج لتناول كوب من المشروبات؛ لذلك ننصحك بطلب القهوة العربية أو الموكا أو الكابتشينو أو شوكولاتة المارشميلو، كل هذا ستجده فقط في أفضل الكافيهات في السلام مول الرياض.

معلومات عن مولتن شوكلت كافيه

العنوان: الطريق الدائري الغربي الفرعي، الطريق الدائري الغربي الفرعي، ظهرة نمار، Al Salam Mall HJ5Q+H6 Al Salam Mall, الرياض، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا.

الطريق الدائري الغربي الفرعي، الطريق الدائري الغربي الفرعي، ظهرة نمار، Al Salam Mall HJ5Q+H6 Al Salam Mall, الرياض، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا. ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 12 صباحًا.

يبدأ العمل من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 12 صباحًا. رقم الهاتف: 966920023545+

بالرغم من أن كافيهات السلام مول الرياض ليست كثيرة إلا أنها جميعًا حاصلة على تقييمات عالية من قبل الزوار، هذا بجانب أنهم يقدمون أفضل جودة من الحلويات والمشروبات التي حتمًا تنافس الكثير من الكافيهات العالمية.