شهيد في مواجهة اقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين

ارتقى شهيدا الفلسطيني صلاح بريكي البالغ من العمر 19 عاما، فيما أصيب 3 شبان آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وذلك خلال اقتحامه لمدينة جنين.

ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري مع استشهاد الشاب بريكي في جنين إلى 175 شهيداً (124 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة)، بينهم 41 طفلاً.

وتقع جنين في شمال الضفة الغربية التابعة للسلطة الفلسطينية وتعتبر تاريخيا، إحدى مدن المثلث في شمال فلسطين، وتبعد عن القدس مسافة 75 كيلومترا إلى الشمال كما تطل على غور الأردن من ناحية الشرق، ومرج بن عامر إلى جهة الشمال.

واقتحم الجيش الإسرائيلي وسط مدينة جنين وداهم عدد من الأبنية كما نشرت القناصين على أسطحها الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين.

وأطلق الجيش الإسرائيلي خلال تلك المواجهات رصاصا حي اسفر عن استشهاد الشاب بريكي متأثرا بإصابته في الرقبة، فيما اعتقل جيش الاحتلال الشاب براء كفاح علاونة بعد اقتحام منزله.