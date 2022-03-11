آلام الفك..الأسباب والنصائح للتخفيف من الألم

يمكن أن تسبب آلام الفك الانزعاج في أجزاء كثيرة من جسمك، حيث يمكن أن تختلف شدة الألم ويمكن وصفها بأنها مؤلمة أو شديدة، وقد تزداد هذه المشاعر سوءًا أثناء المضغ أو التثاؤب.

أعراض آلام الفك

وفي الحقيقة، يمكن أن يختلف الموقع الدقيق للألم أيضًا، حيث إذا كان لديك فك ضيق، فقد تشعر بعدم الراحة في:

أحد جانبي وجهك أو كليهما

الفك

الرأس

الأسنان

العنق

الأنف

الفم

الآذان

بالإضافة إلى الألم، قد تشمل أعراض آلام الفك الأخرى ما يلي:

نطاق محدود من الحركة عندما تحاول فتح فمك

قفل مفصل الفك

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أسباب آلام الفك

اضطرابات المفاصل الصدغية الفكية

يسبب اضطراب المفصل الصدغي الفكي ألمًا في مفصل الفك والعضلات المحيطة، حيث يمكن أن يسبب الألم أو حبس أحد المفاصل المفصلية أو كليهما (المفاصل الصدغية الفكية)، وتقع هذه المفاصل بين الفك السفلي والعظم الصدغي.

يمكن أن تسبب هذه الحالة أيضًا ألمًا وشعورًا بالانزعاج في أو بالقرب من الأذن والفك والوجه، وقد يزيد مضغ الطعام من الشعور بالألم، إلى جانب أنه قد ينتج عن المضغ أيضًا صوت نقر أو إحساس بالطحن.

الإجهاد والتوتر

يمكن أن تجعلك مشاعر التوتر والقلق في بعض الأحيان تقبض على فكك عن غير قصد أو تطحن أسنانك أثناء نومك، كما يمكنك أيضًا وضع فكك في وضع مشدود أثناء استيقاظك دون أن تكون على علم بذلك، ويمكن أن تسبب هذه الأفعال شعورًا بضيق في الفك وألمًا أثناء النوم وساعات الاستيقاظ، وقد يكون الألم أسوأ عندما تأكل أو تتحدث، ويمكن أن يسبب الإجهاد والتوتر أيضًا أعراضًا مماثلة أخرى، مثل الصداع.

طحن الأسنان (صرير الأسنان)

قد يكون سبب الخشونة (طحن الأسنان) أو القبض هو الإجهاد أو مشاكل الأسنان مثل الأسنان المنحرفة، وقد تحدث الخشونة أثناء النوم، ويمكن أن يحدث أيضًا عندما تكون مستيقظًا، على الرغم من أنك قد لا تكون على دراية به.

وفي الحقيقة، يمكن أن تسبب الخشونة ضيقًا أو شعورًا بألم في الوجه والرقبة والفك العلوي أو السفلي، يمكن أن يسبب أيضًا الصداع أو الأذن.

التهاب المفاصل الروماتويدي

التهاب المفاصل الروماتويدي هو اضطراب التهاب المناعة الذاتية، حيث يؤثر على العضلات والمفاصل في جميع أنحاء الجسم، ووفقًا لبحث عام 2015، فإن ما يصل إلى 80 بالمائة من الأشخاص المصابين بـهذه الحالة لديهم اضطراب المفصل الصدغي الفكي، وهو سبب لضيق الفك.

هشاشة العظام

على الرغم من ندرتها، فمن الممكن أن يحدث هشاشة العظام داخل المفاصل الصدغية الفكية، بحيث يمكن أن يتسبب في تدهور وفقدان وظيفة عظم الفك والغضروف والأنسجة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث آلام الفك.

الكزاز

الكزاز هو عدوى بكتيرية قاتلة، وتشمل الأعراض تصلب البطن، وصعوبة البلع، وتقلصات عضلية مؤلمة في الفك والرقبة، وفي الواقع، يمنع لقاح الكزاز هذه العدوى، وقلل بشكل كبير من الإصابة بالكزاز.

الأدوية

قد تؤدي بعض الأدوية إلى ظهور أعراض آلام الفك، ويمكن أن تشمل الأدوية المضادة للذهان، والتخدير.

العدوى

إذا كانت لديك عدوى حول فمك، فقد تؤثر على حركة الفك، على الرغم من كونها غير شائعة، إلا أن العدوى يمكن أن تتلف العضلات أو الأعصاب بشكل دائم، مما قد يؤدي إلى نوبات متكررة من آلام الفك.

تمارين لتخفيف آلام الفك

في بعض الحالات، قد تتمكن من تخفيف ضيق عضلات الفك وآلام الفك باستخدام التمارين، وفيما يلي ثلاثة يمكنك تجربتها:

تمرين فتح الفك اليدوي

كرر حركات فتح الفم وإغلاق الفم الصغيرة عدة مرات كإحماء، ومن ثم ضع أصابعك على الجزء العلوي من أسنانك الأربعة السفلية الأمامية، بعد ذلك انزل ببطء حتى تشعر بعدم الراحة الطفيفة على الجانب الضيق من فكك، انتظر لمدة 30 ثانية، ثم أطلق فكك ببطء إلى وضع البداية، بعدها ابدأ بتكرار هذا التمرين 3 مرات.

تمدد مفصل الفك

يساعد هذا التمرين على شد عضلات الفك والرقبة، كل ما عليك هو أن تضغط طرف لسانك على سطح فمك، مباشرة خلف أسنانك الأمامية العلوية دون لمسها، بعد ذلك، استخدم لسانك لممارسة ضغط لطيف، وافتح فمك ببطء على أوسع نطاق ممكن، ثم أغلقه ببطء.

تمرين الابتسامة

يساعد هذا التمرين في التخلص من التوتر في عضلات الوجه والفك العلوي والسفلي والرقبة، ابتسم أوسع ابتسامة ممكنة دون الشعور بالضيق أو الألم، وأثناء الابتسام، افتح فكك ببطء، واستنشق بعمق من خلال فمك، ثم زفير أثناء ترك الابتسامة، كرر ذلك حتى تصل إلى 10 مرات.

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