أصحاب هذه الأبراج يجيدون التظاهر بما ليس فيهم خلال حياتهم!

مولود برج السرطان دائماً ما يحب أن يتظاهر بالذكاء،

أحياناً كثيرة تضعنا الحياة في مواقف تجعلنا نتظاهر بما ليس فينا، ويعد أصحاب الـ”أبراج” أبرز من يجيدون التظاهر بما ليس فيهم خلال حياتهم:

برج القوس:

مواليد برج القوس يعملون على التظاهر دائما بأنهم أصحاب تجارب وخبرات واسعة، وذلك لأنهم أشخاص يحبون المغامرة، ودائما ما ينظر لهم الآخرون على انهم أشخاص أصحاب خبرة.

برج السرطان:

مولود برج السرطان دائماً ما يحب أن يتظاهر بالذكاء، ودائما ما يريد أن يشعر كل من حوله، بأنه شخصية تمتلك الكثير من الذكاء، حتى يخافوا منه ويتجنبوا أن يخدعوه.

برج الأسد:

وأخيراً مولود برج الأسد، الذي يتظاهر بشخصية مختلفة عن شخصيته الحقيقية، على مواقع التواصل الاجتماعي، فهو دائماً ما يتعامل على كونه شخصية عامة ولا يحب أن يظهر جانب شخصيته الحقيقي بل يرسم شخصية محددة لما يريد أن يعرفه عنه من حوله.

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