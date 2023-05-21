تحتفل الأردن بعيد الاستقلال الأردني في الـ25 من شهر مايو من كل عام، وفي احتفالها لهذا العام سنعرض لك أجمل إطلالات الملكة رانيا بالثوب الأردني يمكنك أن تستوحي منها في عيد الإستقلال.

تتسم إطلالات الملكة رانيا زوجة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الهاشمي بالثوب الأردني، بالفخامة والأناقة، حيث تستطيع أن تكون محل الانتباه والاهتمام أينما حلت خاصة باللمسات التراثية الأردنية التي تميز إطلالتها.

يعد الثوب الأردني من القطع الأساسية التي دائماً ما تكون اختيار الملكة رانيا المناسبات الرسمية الكبيرة وخاصة إنها تميل إلى الظهور بالتصميمات البسطية والمظهر الشرقي الهادئ والعصري.

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