يترقب الشعب السعودي موعد الاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي 92 والذي يصادف يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، حيث يبدأ الشعب السعودي في التعبير عن فخرهم وحبهم وامتنانهم بأرض المملكة في يوم التأسيس، ويبدأ بالتغني بأجمل الأشعار عن اليوم الوطني السعودي 92.

أجمل الأشعار عن اليوم الوطني السعودي 92

حَمَاكِ اللهُ مَملَكَتي ‍

وحَاطَكِ حِفْظَهُ وحِمَاهْ

بِلادٌ كُلُّهاَ خَيرٌ

وإِيمانٌ وعَدْلُ رُعَاهْ

رِيَاضُ الحُسْنِ عَاصِمَةٌ

تُجَارِي النَّجْمَ في عَلْياَهْ

ومَكَّةُ قِبْلَةُ الإِيمَانِ

مِنْهَا شَعَّ دِيْنُ اللهْ

‍وطَيبَةُ كُلُّهَا طِيْبٌ

بِنُورِ مُحَمَّدٍ وهُداهْ

ومِنْهَا الشَّرقُ مَحْـبُوبٌ

وغَرْبٌ كُلُّنَا نَهْوَاهْ

شَمَالٌ فَاتِنٌ نَضِرٌ

جَنُوبٌ زَادَ فِيهِ حَلاَهْ

أَلا يَارَبُّ يَا رَحْمَنُ ‍

يَا مَنْ لاَ يُجِيْبُ سِوَاهْ

أَدِمْ نُعْمَاكَ خَالِقَنَا ‍

فَلَيْسَ لَناَ سِوَاكَ إِلَهْ

ورُدَّ الكَيْدَ لِلْباَغِي ‍

وذُدْ عَنْهُ جَمِيعَ عِدَاهْ

أجمل الأشعار عن اليوم الوطني السعودي 92

ارفع راسك انت سعودي * طيبك جاوز كل حدودي

مالك مثيل(ن) بالدنيا * غيرك ينقص وأنت تزودي

فارس وأجدادك فوارس * وأصبحت لبيت الله حارس

مغروس بالمجد و غارس * في ميدان العز شهودي

علمك غانم وجارك سالم * يخشى من هيبتك الظالم

راعي صمله دايم والم * سيف و قلب وفعل زنودي

بالعالم ما مثلك مسلم * دايم بالفضيله محرم

الخايف بدارك منعم * وعن دخيل حماك تذودي

دايم سيفك بيدك سلّه * ما تغمد سيفك منذلّه

وحجاجك دايم منفلّه * وأنت بنصر الله موعودي

فهد القائد فهد الرائد … فهد الصقر الحر الصايد

والعيد بعون الله عايد * وسعودك ياوطني سعودي

شعر سعودي للشاعرالأمير خالد الفيصل بعنوان أنا سعودي

أنا السّعودي رايتي رمز الإسلام

وأنا العرب واصل العروبة بلادي

وأنا سليل المجد من بدأ الأيام

الناس تشهد لي ويشهد جهادي

دستوري القرآن قانون ونظام

وسنة نبي الله لنا خير هادي

امشي على الدنيا وأنا رافع الهام

وافخر على العالم وأنا اجْني حصادي

إذا تأخّر بعضهم رحت قدّام

وإذا توارى خايفٍ قمت بادي

إن جيت ساحات الوغَى صرت قدّام

وان صرت بلْحالي فلانيب عادَي

واظهر على غيري إذا صرت بزْحام

عقيد قومٍ بالطّبيعة ريادي

أجمل الأشعار عن اليوم الوطني السعودي 92 للشاعر مصطفى بليلة بعنوان وطني الحبيب

روحي وما مـلكت يداي فداه * وطني الحبيب ، وهل أحب سواه

وطني الذي قد عشت تحت سمائه * وهو الذي قد عشت فوق رباه

منذ الطـفـولـة قد عـشـقت ربوعه * إني أحـب ســــهولـه ورباه

وطني الحبيب وأنت مـوئل عــزة * ومنار إشــعــاع أضاء ســــــناه

في كل لمحة بارق أدعــو لــه * في ظــــل حام عـطـرت ذكـــراه

فِي موطني بزغـــت نجوم نبــيه * والمخلصون استشهدوا في حماه

في ظل أرضك قد ترعرع أحمـد * ومشــــى مـنـيـبـا داعـــيـا مـولاه

يدعو إلى الدين الحنيف بهـديـه * زال الـظـــلام وعــززت دعـــواه

في مكة حـــرم الهدى وبطـيـبة * بيت الرســـــــول ونوره وهداه

أجمل الأشعار عن اليوم الوطني السعودي 92 للشاعر محمد الغانم باسم يا سائلا عن موطني

يا سائـلاً عن موطـني وبـلادي

ومفتـشـًا عـن مـوطـن الأجداد

وطنـي به البيت الحرام وطيبـة

وبه رسـول الحـق خيـر منـادي

وطنـي به الشـرع المطهر حاكم

بالـحــق يـنـهـي ثـــورة الأحـقـاد

وطني عـزيـز فـيـه كـل مـحـبــة

تعلو وتـسـمـو فـوق كـل سـواد

وطني يسير الخير في أرجـائـه

ويـعــم رغــم براثــن الحــسـاد

قوم بغوا وتـجـبروا في أرضنـا

ورموا بسهم الموت قلب بلادي

لكـنها رغــم المصـاعـب هامة

تعلو بدعـوة معشر العباد

مستمسكين بـدينـهم وتـوجـهـوا

لله ذي الإكرام والأمـــجــاد

أن يحفظ الشعب الكريم وأرضه

ويـديــم أمـن الـديـن والأجـســاد

ويـرد كـيــد الكـائـديـن بـنحـرهـم

ويـعـيـد من ضلوا لنهـج الهـادي

أجمل الأشعار عن اليوم الوطني السعودي 92 للشاعر عبد الله الحازمي

أيا وطني تفدي ترابَك أنفسٌ

تجودُ بلا خوف الممات وخطبه

جمال بهِ في السَّهلِ أو بجباله

وسحر لرمْلٍ لامعٍ فوقَ كُثبهِ

ووحَّدهُ عبدالعزيزِ بِجُهدِه

وجُندٍ لهُ شقُّوا الطريق لدربهِ

وصرْناَ نفوق الغير فيه تقدما

‍وجزْنا بهِ الجوزاء في ظلِّ ركبه

بهِ قبلةُ الدنيا بمكة بوركت

وقدْ شعَّ نور الحقِّ من فوقِ تُربهِ

قصيدة سعودية عن اليوم الوطني السعودي 92

أهني النفس بأفراح السعودية … دامي سعودي لزوم النفس أهنيّها

نفسي سعودية وبالخص نجدية … يا كيف ما يفرح اللي قد نشأ فيها

مشاعري من صميم القلب جدية … مشاعر صادقة والشعر يرويها

شعر نزيه بدون حقوق نقدية … كله غلا للسعودية ومن فيها

لا يا قصيدي عليك اليوم رديه … عاهدتني وانت بأذن الله توفيها

خابرك ما فيك من طبع اليهودية … توعد وتوفي وانا خابرك راعيها

ما بي بيوت على ما قال عادية … أبغي بيوتاً تحب الناس توحيها

ما دام جوك عليه غيوم رعدية … بل الكبود العطاشا لين ترويها.

قصيدة قصيرة عن اليوم الوطني السعودي

أنا السّعودي رايتي رمز الإسلام.. وأنا العرب واصل العروبة بلادي

وأنا سليل المجد من بدأ الأيام … الناس تشهد لي ويشهد جهادي

أمشي على الدنيا وأنا رافع الهام … وافخر على العالم وأنا أجني حصادي

إذا تأخّر بعضهم رحت قدّام … وإذا توارى خايفٍ قمت بادي

إن جيت ساحات الوغَى صرت قدّام … وإن صرت بلْحالي فلانيب عادَي

وأظهر على غيري إذا صرت بزْحام … عقيد قومٍ بالطّبيعة ريادي.

شعر قصيرعن المملكة العربية السعودية