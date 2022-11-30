اليوم الوطني الإماراتي الـ51 يعتبر من أفضل الأيام التي مرت على تاريخ الإمارات العربية المتحدة، ويعد هذا اليوم بمثابة عيد قومي عند الشعب الإماراتي والذي يوافق 2 من ديسمبر ويستمر حتى 12 ديسمبر، لذلك نقدم لكم في هذا المقال أجمل عبارات تهنئة عن اليوم الوطني الإماراتي.

أجمل عبارات تهنئة عن اليوم الوطني الإماراتي

دولة الإمارات الحبيبة، كل عام وأنت بخير، كل عام وأنت رمز الحضارة والرقي والتقدم.

اليوم الوطني الإماراتي هواليوم الذي يرفرف فيه العلم الوطني الإماراتي، وهو يرمز لدولة الإمارات الحبيبة والتي تحافظ على وحدة الأمة.

أتقدم بخالص التهاني والشكر لجميع أفراد الشعب الإماراتي الغالي والعزيز في ذكرى الاحتفال بهذا اليوم العظيم "اليوم الوطني الإماراتي"، متمنين لهم الكثير منالعطاء والتقدم والاتجاه نحو الأفضل.

كل عام يا الإمارات الغالية والحبيبة بألف خير، كل عام الشعب الإماراتي الغالي بألف خير وسعادة.

اليوم الوطني لدولة الإمارات الـ 51 هو بمثابة يوم ميلادنا، وهو اليوم الذي استطاع فيه الشعب الإماراتي أن يمارس كل عقائده الدينية بمنتهى الحرية من دون الشعور بأي نوع التوتر والخوف والقلق.

قد منح الله الشعب الإماراتي بقائد مميز في حكمته وقائد كبير في حبه لبلده، وقائد فريد في عطائه.

كل عام وإماراتنا الحبيبة والجميلة محبوبة ومحاطة بالخير، وشعبها العظيم الكبير هو رمز من رموز الوفاء والمحبة.

حفظ الله لنا هذه الأمة العظيمة والغالية من كل شر وسوء.

اليوم هو فرحة للناس، اليوم هو عيدنا الوطني لدولة الإمارات المتحدة حفظها الله من كل شر.

كل عام ودولتي الإمارات العزيزة والحبيبة آمنة ومطمئنة من شر كل الحاقدين وحسد الحاسدين، هذه أجمل عبارات تهنئة عن اليوم الوطني الإماراتي.

من أجمل عبارات تهنئة عن اليوم الوطني الإماراتي، نسأل الله أن يديم على بلدنا الإمارات الحبيبة الأمن والأمان، ويحفظ بلادنا من كل شر وسوء في ظل حكامها الكرام.

نطلب من الله أن يديم الازدهار والسلام للإمارات المتحدة وذلك في يومها الوطني لهذا العام 2022.

أتقدم بخالص التهاني للشعب الإماراتي وجميع المقيمين على هذه الأرض الطيبة في يومهم الوطني الإماراتي.

اليوم الوطني للإمارات هو اليوم الذي يلتزم فيه الشعب الإماراتي في كافة الامور بالتعهد بأن يجعلوا دولة الإمارات الحبيبة دولة قوية وناجحة وفخورة بأبنائها.

لنحيا دائماً من أجل أن نجعل بلدنا الإمارات فخورة بنا، من خلال العمل بجد وحب والتفاني في العمل والالتزام به.

في ذكرى الاحتفال باليوم الوطني للإمارات 51 دعونا نتذكر جيدًا جميع العقبات والتضحيات التي منحتنا الحرية الآن.

حب الوطن هو عمل وإخلاص وغاية، وليس مجرد شعارات وقصائد وأقوال.

اليوم هو العيد الوطني لدولة الإمارات الحبيبة، فالناس قلوبهم مليئة بالسعادة والحب والفخر والفرحة كل عام وأنتم بألف خير.

في هذا اليوم الغالي علينا جميعاً، وفي هذه المناسبة الراسخة في أرواحنا وجذورنا، نطلب من الله عز وجل أن يديم علينا عزة الوطن وأمنه طول الأبد يا رب.

صور اليوم الوطنى الإماراتي

كلمات حب عن اليوم الوطني الإماراتي 51

كل عام والإمارات العزيزة بعيدها تحتفل، ويزداد فخرها بالتقدم والحب والازدهار والسلام.

كل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة بألف خير وسلام وفخر وحب.

آدام الله على أرضك السلام، وزادك محبة يا كريمة الأصل يا دولة الإسلام.

بكل شموخ وعزة نهنأ دولة الإمارات لقدوم عيدها الوطني الغالي.

عشتِ يا إمارات الغالية دوماً كريمة،محبة، عاشت رايتك عالية.

يا أجمل البلدان دولة الإمارات، يا أم لكل عربي بوركتِ وأدام الله عزك.

رسائل تهنئة باليوم الوطني الاماراتي 51

شعر عن اليوم الوطني الإماراتي