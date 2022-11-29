شعر عن اليوم الوطني الإماراتي هذا ما سنتناوله في هذا المقال، حيث يحتفل الشعب الإماراتي في 2 ديسمبر من كل عام، بالتغني بمجموعة من الأشعار عن اليوم الوطني الإماراتي وما يرمز له من كرامة وعزة، وسلام وكفاح، وصلت إليه الإمارات من خلال مشوار طويل من السعي لتحقيق المكانة والتقدم بين دول العالم:

شعر عن اليوم الوطني الإماراتي

قصيدة "حبيبتي دبي " لآل عارف الخاجة

رفعتُ في بحْركِ المِعْطاءِ أشْرعَتي * وغُصتُ حتى أضاءَ الدرُّ في لغتي

وسِرت في روضِكِ البسّام أزمنة * حتى تفتّّحَ وردُ الحُبِّ في شَفَتي

وقلتُ عنكِ أنيسٌ لا مثيلَ لهُ * فكُنتِ أُنسا رقيقا، كنت مُؤنِستي

وقلتُ عنك عذابٌ لا يُفارقني * فكُنتِ نارَ الهوى، رفقاً مُعَذبتي

رفقا دبيُّ فشِعري لم يعُدْ خَجِلاً * من التَحَرّش، من إفشاءِ عاطفتي

أنا الصَّبيّ الّذي مازالَ مُنْطَلِقا * يُسابق الرّيحَ والآمالُ عافيتي

أنا الصَّبيّ الّذي مازال مختَزنا * نجوى النخيل ِعلى إيقاع ِعاصفتي

مازلتُ ألعَبُ عندَ البحر ِمُرْتَجِلاً * فيكِ القصيدَ ونبضُ الخَوْر ِقافيتي

مازلتُ أرسِمُ أحلامي على ورق * وصِرتُ أطْلِقُ عِنْدَ العَصْر ِطَائرتي

فالدالُ داري وباءُ البَّر يُشْعِلُني * والياءُ يُسْرٌ وَيُمْنٌ أنتِ مَدرستي

كلّ الدروبِ إلى عينيكِ آخِرُهَا * كل القلوبِ تناغي سِحْرَ ساحرتي

دبيُّ يا (دانة) الدنيا ورَوْعَتَها * يا فورة َالحلم يا وَصْفي ويا صِفتي

يا جمرة َالشوق ِفي أنفاس حالمة * يا ساحة َالعُرْس في عُرْسي وأخيلتي

دبيُّ لا أستحي من سَرْدِ قصّتِنا * ولستُ أسعى إلى تلوين ِثَرْثَرَتي

هذي حياتي وهذا الشوقُ يُجْبِرُني * على التّغُزّلِ في آلاءِ فاتنتي

ما كلّ ُحسن بهذا الكون ِيَذبَحُني * أوْ كُلّ رامِيَةٍ بالعين ِراميتي

إلا سِهَامُكِ مُنْذ ُاسْتَوْطَنتْ جَسَدي * حتى أثارتْ جُنُوْنًا صَارَ مَوْهِبتي

يا شِقّة الشمس يا شمسا متوجة * على البسيطةِ يا تاجي ويا سِمَتي

قَدِ انْطَلَقْتِ إلى الجوزاءِ حامِلَة * قلبي وصوتي وأمجادي وألْويتي

لمْ يلْحَقوكِ ولن لَوْ أنهُمْ ركَضُوا * عِشْرينَ قرْنًا وَقَرْنا خلفَ قافلتي

الْمَرْكَزُ الأول الموعودُ في يَدِنَا * ورُؤيتي أصْبحَتْ نِبْرَاسَ مُعْجِزَتي

دبيُّ يا نجمة يَرْنُو الزمانُ لَهَا * يا مِصْرُ يا شَامُ يا تاجي وأوْسِمَتي

أنشدتُ فيكِ نشيدا ًلسْتُ أنشِدُهُ * إلا لِمَنْ أصْبَحَتْ تِبْرا بمِحْبَرَتي

لا مُشْكِلَ اليومَ عندي كَيْ أبُوحَ بِهِ * سِوَى أحِبُّكِ هذا لُبّ مُشْكِلَتي

شعر عن اليوم الوطني الإماراتي

قصيدة "مجد الإمارات" لصاحب السمو الأمير محمد بن راشد آل مكتوم

نحن القصيد ونحن اللحن والوتر * والقول والفعل والإنجاز والظفر

لنا الصدارة في علم وفي عمل * في كل يوم لنا مجد ومفتخر

تنافس الكون لا تنفك رايتنا * خفاقة حينما الرايات تنكسر

لكل مجد سعينا لا نفوته * إذ ليس في باعنا عن نيله قصر

وكل ساحة عز عز طالبها * كنا لها وعلى ما عز ننتصر

عنا روى الدهر والأيام شاهدة * مآثرا لم تغير صُبحها الغير

شعر عن اليوم الوطني الإماراتي

قصيدة "أبو ظبي " للشاعر محمد الحويماني

أكثر من الشعر جيت أمثل بلادي من * رفة أغلى علم لين أطهر التربه

من دار عبد الله اللي يبهج فؤادي * سمعي لذكره فما بالك وأنا افخر به

في دار شيخ يشيخ المسك والكادي * فالصوت قبل أنطق أسمه وأتعطر به

زايد وكني بزايد حي وينادي * يا أهل الامارات لا ضيقه ولا كربه

أذكر وداعه وأحس أن الكرم غادي * ويعود لامن ذكرت اللي مشو دربه

فأبو ظبي لأرتويت من الوفا عادي * اللي ماهو عادي ولا زلت أفكر به

إني وأنا الهايم المفتون في بلادي * فأبو ظبي ماقدرت أحس بالغربه

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عبارات اليوم الوطني الإماراتي 2022