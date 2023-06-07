في التاسع من يونيو/حزيران من كلِّ عام يحتفل الشعب الأردني بمناسبة عيد الجلوس الملكي الـ 24، وعيد الجيش، وذكرى الثورة العربية الكبرى؛ فهذه تعتبر من المناسباتُ الوطنية العظيمة حيث شَكّلت مَحطات مُضيئة في مسيرةِ نهضة الأردن، وخلال هذا المقال سنقدم لكم أجمل قصيدة عن عيد الجلوس الملكي الأردني 2023:

أجمل قصيدة عن عيد الجلوس الملكي الأردني 2023

قصيدة أردن العزة للشاعر الاردني غيث القرشي

مع ضوضاء صاخبة بجوار دلة، وطاحونة تدور بسرعة عالية على أمل أن تعطي منتجها من الخبز الرقيق على ورقة تقلبها يد الجدة كل صباح، هم الذين اتحدت أصواتهم وقلوبهم في نطق اسمك، نحن شعب أحب حياته، عمل أكمله وجودك فوق علمنا الجميل، إنه يطير في سماء المجد ويعطي الحروف مكانًا آخر.

أجمل عبارات عن عيد الجلوس الملكي الأردني

في هذه الذكرى الـ 24 لحكم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم نرجو له تمام الصحة والعافية وأن يسخر الله له البطانة الصالحة لتعينه على الارتقاء بالأردن الغالي.

في يوم الجلوس الملكي 2023 نسعد ونفرح اليوم الذي صار الملك عبد الله الثاني فيه ملكًا على هذه البلاد، نفرح ونجدد الولاء للملك، فظ الله جلالة الملك وحفظ الله البلاد في ظل حكمه.

إنّ عيد الجلوس الملكي الأردني 2023 هو عيد ومناسبة وطنية مميزة وذات مكانة خاصة في قلوب كل الشعب الأردني، فكل عام والأردنيون بخير، والأراضي الأردنية بألف خير.

نبارك لجلالة الملك وسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الجلوس الملكي الأردني الـ 24/ 2023 ونسأل الله أن يعيده عليهم وعلينا بالخير والمين والبركات.

تهنئة لجميع الأردنيين بمناسبة حلول عيد الجلوس الملكي الـ 24/ 2023 وأخص بالتهنئة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

أسأل الله العلي العظيم في عيد الجلوس الملكي الأردني أن يبارك لنا ويبارك لأردننا وأن يحفظ هذا الوطن وقيادته بعينه التي لا تنام وأن يمدنا بالعون والتوفيق ليظل الأردن شامخًا.

كل عام والمملكة الأردنية الهاشمية بألف ألف خير والشعب الأدرني بألف خير والملك الأردني بألف خير بمناسبة عيد الجلوس الملكي، حفظ الله الأردن قيادة وشعبًا.

نهنئ الشعب الأردني الغالي العظيم ونهنئ المملكة الأردنية الهاشمية في عيد الجلوس الملكي ونسأل الله تعالى أن يديم الأمان والسلامة والاستقرار والهدوء على سائر مدن الأردن وشعب الأردن العظيم.

صور عن عيد الجلوس الملكي الـ 24/ 2023

عبارات عن عيد الجلوس الملكي الأردني 2023