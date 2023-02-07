يعتبر كلام الحب والغزل والعشق من أقوى طرق التعبير عن مشاعر الحب في العلاقات بين الأشخاص، ومن أقدم وسائل التعبير عن المشاعر، وفي هذا المقال، نقدم لكم أجمل ما قيل عن الحب 2023 لتساعدك للتعبير عن مشاعرك الصادقة والرومانسية بأبسط الطرق، وتجديد الحب والاشتياق لبعضكما أكثر.

أجمل ما قيل عن الحب 2023

ستظل أول وأهم أمنياتي مهما كثرت أحلامي.

قد يبيع الإنسان أي شيء قام بشرائه ولكنه من المستحيل أن يبيع قلباً قد هواه.

أجمل ما في الحياة هو حبك وقربك.

لو أن الحب كلام يكتب لإنتهى أقلامي ولكن االحب أرواح توهب فهل تكفيك روحي.

عندما يسألوني عن أمنياتي، فأولها أن تعيش بقربي.

نسيت العالم كله وأنا بين أحضانك.

منذ أن قابلتك وأنت غيرت حياتي وملئتها سعادة وفرح.

لا أريد سوى أن أكون الشيء الجميل الذي يرسم الابتسامة والفرحة على وجهك.

الحب هو الاجابة الوحيدة العاقلة والمُرضية لسبب الوجود البشري.

عبارات حب 2023

الحب هو أقوى من كل العواطف لأنهُ يهاجم القلب والدماغ والحواس في وقت واحد.

في كثير من الأحيان يرى القلب ما لا تراهُ العين.

الحب هو أن نحب شخصًا رغم أيّ شيء.

كل عام وأنت الحب.

الحب ثمرة تنمو في كلّ المواسم، إذ يُعدّ في متناول يد الجميع.

يُسبّب الحب ضعف مرغوب في القلب والدماغ، وتألُّق في العينين وتوهُّج في الخدّين.

الحب هو لوحة مطرّزة من الخيال.

أفضل وأجمل الأشياء في العالم لا يمكن أن يُنظر إليها ولا يمكن لمسها، ولكن يُشعر بها في القلب فقط.

في عيد الحب 2023 أنت الداء والدواء.

أجمل رسائل عيد الحب 2023

مثل الفراشةٍ أنتِ، مثل زهرةٍ بنفسجيةٍ تتفتحُ في كل عام تُسعد الناظرين، انتِ حب السنين وحب الحياة.

حبيبتي وعمري، صُدفتي الجميلة، أهديكِ أصدق مشاعر الحب في عيد الحب، كوني بخير لأكون بخير.

دام حُبنا عامراً مُشعاً مُضيئاً طوال السنين حبيبتي، كل عيد حب وأنتِ الحب الأبدي، أجمل تهنئة عيد الحب لحبيبتي.

كل عام وأنت الحب.

اجمل لحظات العمر أعيشها معكِ، أسعد أيامي بقربك، فلا حرمني الله منكِ حبيبتي، عيد حب سعيد لقلبك.

أتغنى بحبكِ يا حبيبي ليل نهار، منتظراً عيد الحب لأبوح لكِ أنكِ أحلى هدايا ربي، عيد حب سعيد حبيبتي.

يا وردةً حمراء تُزهر قلبي بالحب، يا حُباً حلّ في قلبي، عيد حب مُزهراً بالحب حبيبتي.

أنتِ أجمل أقداري، أحلى الهدايا، أحبك في عيد الحب، وفي كل السنين حبيبتي.

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