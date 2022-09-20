أجمل ما قيل عن اليوم الوطني السعودي التي إخترناها في ذكرى الـ 92 لتوحيد المملكة العربية السعودية منذ 92 عاماً وتأسيسها على يد الملك عبدالعزيز، هذه الأقوال الجميلة والمميزة المختارة تعتبر من أجمل الأقوال والعبارات والكلمات المعبرة عن حب الوطن السعودية.

ونقدم لكم في هذا المقال أبرز المواضيع التالية:

أجمل ما قيل عن اليوم الوطني السعودي

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كلمة بمناسبة اليوم الوطني

أجمل ما قيل عن اليوم الوطني السعودي

وطني السعودي العظيم، أنسامك شفاء للمريض، وصباحك دواء كلِّ علة.

الوطن السعودي حبٌّ لا ينضب، شريان في القلب إن توقف عن النبض تنتهي الحياة.

وطني حيث لي محبٌّ ينطق بلساني وما أشعر، وطني حيث لي فؤاد يخفق وبه رايتي تنشر.

هذه الأرض أرضي، من هذه الصحراء الذهبية أتيت، لقد ارتويت من طهرها، وأطلت من تمرها، وتطبعت بطبعها.

من لم يكن حب الوطن أول حب زُرع في قلبه فلن يعرف الحب أبدًا.

وطني السعودي فيك عرفت أن للحب معانيًا كثيرةً لا يعرفها العشاق.

إنَّني آسف جدًا أيها الوطن السعودي، لأنَّني لا أملك إلَّا حياةً واحدة أضحِّي بها من أجلك.

لا يوجد في هذا العالم ماء أعذب من ماء الوطن السعودي العظيم.

أيها الوطن السعودي، أنت كلُّ ابتسامة تعبر بي في الغربة.

الوطن السعودي، هو المكان الذي لو غادرته أقدامي، يظلُّ قلبي ينبض فيه كلَّ لحظة.

عبارات عن اليوم الوطني طويله

سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، دام عزك ومجدك يا وطني.

يا وطني يا مشعل النور، يا أطهر أراضي الكون، يا مصدر بهجة شعب السعودية يا من يوقد فيها مشاعل النور، عيد وطني سعيد وبهجة لشعبها وسرور.

وطني يا نعمة أكرمني الله بها، أسال الله أن يحفظها ويحميها وطني أنت رسالة الحب والسلام أنت أمان الخائف ودواء لكل مريض عيدك سعيد يا وطني.

أفضل عبارات عن اليوم الوطني طويله، دام عزك يا وطن، نهنئكم بمناسبة اليوم الوطني.

كل عام وأنتم بخير دام الله علينا نعمة الأمن والأمان.

أجمل تهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، كل عام وأنت بخير يا وطني.

عبارات عن اليوم الوطني طويله، كل عام والسعودية بالف خير.

نحبك يا وطن نهنئكم بمناسبة اليوم الوطني دام الله عزك يا وطن.

يسرنا بمناسبة اليوم الوطني أن نبارك لكم تلك الذكرى الحاضرة في تاريخنا وماضينا، وأن نجدد محبتكم ومحبة الوطن الكبير في القلب.

كلمات عن السعودية روعة

كل عام والمملكة العربية السعودية بخير.

كل عام ووطننا الحبيب بألف خير.

كل عام ووطننا فخر وعز.

كل عام ونفديك يا وطني بدمائنا.

كل عام يا وطني ونحن نفديك بأرواحنا.

كل عام ووطني راسخ أبد الدهر.

كلمة بمناسبة اليوم الوطني

كلمة بمناسبة اليوم الوطني، بلادي بكِ يحتفل القلب حباً وانتماء .. ومعكِ ترنو التطلعات وفاء .. وفيكِ تزدهر الأماني عطاء .. وبكِ يزدهي الخافق بهاء.

فرحك فرحٌ لأبنائك المخلصين .. فكل عامٍ وأنت وطن العطاء والأمن والانتماء.

حماك الله يا وطني الغالي.

كُل عام والسعودية بالف خير.

92 عاماً .. عام يأتي وعام يمضي وكُل عام يُخلد حب الوطن أكثر من الّذي مضى .. حماك الله يادولة التُوحيد.

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