مع اقتراب حلول اليوم الوطني السعودي 92، تتدفق الكثير من المسجات والرسائل والأشعار، فهو اليوم الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز، والهدف منه تجديد روح الشغف والانتمـاء، وتعزيز مفهوم الوطن والدار التي تسعى لتقديم فرص وفيرة تمكن الإنسان المواطن والمقيم من المساهمة في بناء وازدهار المملكة العربية السعودية.

مسجات تهنئة اليوم الوطني السعودي 92

كل عام وبلادنا بخير وعزة ومجد، وستبقى المملكة حصنًا قويًا لكل محب للخير وحب لدينه ووطنه.

دام عزك يا وطن.

كل عام وأنتم بخير أدام الله علينا نعمة الأمن والأمان.

كل عام وأنت أغلى الأوطان يا السعودية.

كل عام وانتي على العليا بعز وفخر وجبالك الشامخه ما اهتزت اركانها.

أطهر ثرى أصدق علم أرفع مقام ما يشبهك غيرك وعسى خيرك يدوم.

كل عام وقلوبنا بحبك تنبض والولاء يتجدد والإنتماء يتأصل والفخر بك يتسيد المشهد كل عام وأنت في العليا أخضر.

اللهم ارحم اجدادنا الذين سالت دماهم لسعوديتنا وارحم من اسقانا الوفاء لها دون قيد أو شرط رحمة تجمعنا بهم في جنتك.

كل عام وقلوبنا بحبك تنبض والولاء يتجدد والإنتماء يتأصل والفخر بك يتسيد المشهد كل عام و انت في العليا أخضر

على عهدنا باقين يادولة التوحيّد تهون الرقاب ولا تهون السعودية.

أطهر ثرى أصدق علم أرفع مقام ما يشبهك غيرك وعسى خيرك يدوم.

تهنئة اليوم الوطني السعودي تويتر

وطني وما كل الأماكن كعبة تأتى ولا كل النداء أذان بك آية البلد الأمين تجسدت من قبل أن تتجسد البلدان.

لي ديرة عالي السحاب يسكن في شم جبالها، أطهر ثرى وأغلى تراب، تفخر بفعل رجالها.

دمت فخرا لـ المسلمين كل عام والمملكه بألف خير.

92 عام مرت منذ توحيد كلمتنا، 92 عام مرت منذ توحيد وطننا، 92 عام مرت منذ توحيد رايتنا،92 عام مرت ووطني شامخ، 92 عام مرت ووطني يزداد رفعة ويعلو شان، اللهم ادم عليه الامن والامان واحفظ قيادته وشعبه.

أطهر ثرى أصدق علم أرفع مقام ما يشبهك غيرك وعسى خيرك يدوم.

وطني وما كل الأماكن كعبة، تؤتى ولا كل الصياح أذان، بك آية البلد الأمين تجسدت، من قبل أن تتجسد البلدان.

أطهر ثرى أصدق علم أرفع مقام ما يشبهك غيرك وعسى خيرك يدوم.

وطـن السلامِ تجددتْ في يـومِ عيدكَ فرحتي فانعم بشعبكَ لا تخفْ وافخـرْ بحاكمكَ الفتي، كـن ظـالـماً كن عـادلاً، ستـظـلّ ناركَ جنتي.

رسائل تهنئة اليوم الوطني السعودي 92

يكفي حبي لك ياوطني عشقي لأرضك شعوري بالأمان فيك .فخري باني سعوديه الأصل والمنشاء امام كل الدول..يارب دم لنا عزنا.

عِنْدَما يَكونُ الوَطَن بِخَيْر؛ فَجَمِيع أَبْنَائِه بِخَيْر أيضًا.

دَام اللَّهُ عِزَّك يَا وطننا، وزادك رَفْعِهِ فِي الشَّأْن وَالْمَقَام وَوَفْرَة فِي الْعَطَاءِ.

وَطَنِي حُبَّ لَا يَمُوتُ وَعَطَاء لَا يَنْضُب.

لِكُلِّ شَيْءٍ فِي وَطَنِي نَكْهَة مُمَيِّزَة لَا يَعْرِفُهَا إلَّا مِنْ تذوقها.

مَكَانَك فِي فُؤَادِي بُكَيْر لَعَلّ حَبَّة تَجَاوَز حِبِّي لِلْحَيَاة.

وَطَنِي سِنْدِيّ وملهمي وَمَصْدَر قُوَّتِي وَعُنْوَان سعادتي.

بطاقات تهنئة باليوم الوطني السعودي 1444

قصائد عن اليوم الوطني السعودي 92

عبارات قصيرة عن اليوم الوطني السعودي 92