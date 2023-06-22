يصادف اليوم 22 حزيران/يونيو ميلاديًا، اليوم الرابع من شهر ذي الحجة 1444 هجريًا، حيث يسعى المسلمون لاغتنام هذه الأيام المباركة بالدعاء والعبادات والتسبيح، شهر ذي الحجة هو الشهر الثاني عشر من السنة الهجرية وتحظى أيام ذو الحجة بأهمية كبيرة لدى المسلمين حول العالم، ففي هذا الشهر يتوجه المسلمون إلى مكة لأداء مناسك الحج، وفي هذا المقال نقدم لكم أجمل ما قيل في الحج:

أجمل ما قيل في الحج

في موسم الحج تقبل القلوب على الله تعالى طلباً للرحمة والمغفرة والعتق من النار.

الحج هو ميلاد جديد للإنسان؛ فهنيئاً لمن كتب الله له الحج وهنيئاً لمن تقبل منه.

لقد هبت رياح الحج لتحمل معها أجمل صور البر، تقبل الله حجهم وبرهم.

ليتنا نعي ما ننقل الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام.

حجاجَ بيت الله الحرام، تقبل الله منكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزاً عظيماً، تذكروا مقاصد الحج وغوصوا في أعماق المعاني.

حجاجَ بيت الله الحرام نزلتم أهلاً وحللتم سهلاً تقبل الله سعيكم وغفر ذنبكم وبلغكم أجره يا رب.

أجمل ما قيل في الحج اللهم تقبل يا رب

يا مسافر ورايح على الحج، طلبناك بدعوة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، يا رب يفرج الهموم والكرب وييسر الحال والرزق الكريم وحسن الخاتمة.

الحج المبرور هو الحج الموافق لهدي النبي ﷺ الذي لم يخالطه إثم من سمعة أو رفث أو فسوق، المحفوف بالصالحات والخيرات، اللهم يا رب تتقبل.

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بألف ألف خير.

تقبل الله من الجميع حجهم وصيامهم ودعاءهم وصالح أعمالهم.

الحمد لله الذي هدانا للإسلام وفرض علينا الحج إلى بيت الله الحرام، ورتب على ذلك جزيل الأجر ووافر الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام.

حج مبرور وسعي مشكور.

تقبل الله منا ومنكم.

تهنئة عبارات عن الحج

وداعاً يا حجاج بيت الله الحرام تقبل الله طاعاتكم وردكم إلى أهاليكم سالمين حج مقبول وسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة لن تبور.

تهنئة عبارات عن الحج 2023 إنه الفوز والنجاة والقرب من الله تعالى، مبروك عليك أداء فريضة الحج وتوفيق الله لك، وأسأل الله أن يجعلها بداية حياة جديدة لك.

كل عام وأنت حاجاً إلى بيت الله الحرام، مبارك عليك أداء هذه الفريضة المباركة، أسأل الله أن يجعله حجاً مبروراً متقبلاً.

تقبل الله طاعتك وأداء فريضة الحج المباركة.

مبارك عليك الفوز والفلاح والتجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى.

مبارك عليك فوزاً وفلاحاً وتجارةٌ مع الله رابحة، حجاً مبروراً متقبلاً يا رب.

الحج نعمةٌ عظيمة من الله أن وفقك لأداء فريضة الحج، فمبارك عليك هذا العمل العظيم وأسأل الله لك القبول.

الحج هي دعوة من الله لزيارة بيته تأتي متى ما شاء، سبحانه تقبل الله منه، وبارك بمن سعى لذلك، تقبل الله حجكم.



قصيدة ابن القيم عن الحج

أمــا والــذي حــج الـمـحـبـــون بـيـتـه *** ولـبُّـوا لـــه عـنـــد الـمـهـــلَّ وأحرمــوا

وقـد كـشـفـــوا تـلـك الــرؤوس تواضعاً *** لِعِـــزَّةِ مـن تـعـنــوا الوجــوه وتُسـلـمُ

يُـهــلُّـــون بـالـبــيــداء لـبــيــــك ربَّــنـا *** لـك المـلـك والـحمـد الذي أنـت تعلـمُ

دعــــاهــــم فـلـبَّـــوه رضـــاً ومـحــبةً *** فـلـمـــا دَعَــوه كـــان أقـــرب مـنــهــم

تـراهــم علـى الأنـضاد شُعثـاً رؤوسهم *** وغُـبـــراً وهـــم فـيـهـــا أســـرُّ وأنـعــم

وقـــد فــارقـــوا الأوطـان والأهــل رغبة *** ولـــم يُــثْــنـهــــم لـذَّاتــهـــم والتنـعُّـم

يـســـيرون مـــن أقطــارهـا وفجاجِها *** رجـــــالاً وركـبـــانــــاً ولله أســلـــمـــوا

ولـمــــا رأتْ أبــصارُهــم بيتــه الذي *** قــلـــوبُ الـــورى شـوقـاً إليــه تضـــرَّمُ

كــــأنــهـــم لــم يَـنْـصَـبوا قــطُّ قـبـلـه *** لأنّ شــقـــاهــــم قــد تـَرَحَّـلَ عنـهــمُ

فلله كـــم مـــن عـــبــــــرةٍ مـهــراقـــــةٍ *** وأخـــــرى عــلـــى آثــارهــا لا تـقـــدمُ

وقــد شَــرقَـتْ عـيـنُ المحـبَّ بدمعِهـا *** فــيـنــظـرُ مـن بين الدمــوع ويُسجــمُ

وراحوا إلـى التعــريف يرجـونَ رحمة *** ومغـفـــرةً مـمـــن يـجــــودَ ويــكــــــرمُ

فللـه ذاك الـمـــوقـــف الأعــظــم الذي *** كمــوقـف يـــوم العـرض بل ذاك أعظـمُ

ويـــدنـــو بـــه الجبــــار جـــلَّ جـلالـه *** يُــبــاهــي بـهـــم أمــلاكـــه فهـو أكـرمُ

يـقــولُ عــبـــادي قــد أتـونـي محبـةً *** وإنـــــي بــهــــم بــــرُّ أجـــود وأكـــــــرمُ

فــأشـهـدُكــم أنــي غــفــرتُ ذنـوبهم *** وأعـــطــيـتـهــــم مـــا أمَّــلـــوه وأنـعـــمُ

فـبـُشـراكُـم يـا أهل ذا الموقـف الذي *** بــه يـغـفـــرُ الله الــذنــــوبَ ويـــرحـــــمُ

فكــم مــن عـتـيــق فـيـه كـُمَّل عتقُـه *** وآخـــر يـسـتــســعـــى وربُّـــكَ أكـــــرمُ

شعر عن الحج

أيا عذبات البان من أيمـن الحمـى رعى الله عيشا في

ربـاك قطعنـاه سرقناه من شرخ الشباب وروْقـه فلما

سرقنا الصفو منـه سُرقنـاه وجاءت جيوش البين يقدمها

القضا فبـدد شمـلا بالحجـاز نظمـنـاه حرام بـذي الدنيـا

دوام اجتماعنـا فكم صرمت للشمل حبـلاً وصلنـاه فيا

أين أيام تولـت علـى الحمـى وليل مع العشـاق فيـه

سهرنـاه ونحن لجيـران المحصـب جيـرة نوفي لهم

حسـن الـوداد ونرعـاه ونخلو بمن نهوى إذا رقـد الـورى

ويجلو علينـا مـن نحـب محيـاه فقـرب ولا بعـد وشمـل

مجمـع وكأس وصـال بيننـا قـد أدرنـاه فهاتيـك أيـام

الحيـاة وغيـرهـا ممات فياليت النـوى مـا شهدنـاه فيا

ما أمر البين ما أقتـل الهـوى أما يا الهوى إن الهنا

قـد سلبنـاه فـو الله لـم يبـق الفـراق لـذاذة فلو مـن

سبيـل للفـراق فرقنـاه فأحبابنا بالشوق بالحـب بالجـوى

لحرمة عقـد عندنـا مـا حللنـاه لحـق هوانـا فيـكـم وودادنــا

لميثاق عهد صـادق مـا نقضنـاه أعيـدوا لنـا أعيادنـا

بربوعكـم ووقت سرور في حماكـم قضينـاه فما العيش

إلا ما قضينا على الحمى فداك الذي من عمرنا قـد عددنـاه

فياليت عنا أغمض البيـن طرفـه ويا ليـت وقتـا للفـراق

فقدنـاه وترجع أيام المحصـب مـن منـى ويبـدو ثـراه للعيـون

حصـبـاه وتسرح فيه العيـس بيـن ثمامـة وتستنشق الأوراح

نشـر خزامـاه ونشكو إلى أحبابنـا طـول شوقنـا إليهـم

ومـاذا بالفـراق لقيـنـاه فلا كانـت الدنيـا إذا لـم يعاينـوا

هم القصد في أولى المشوق وأخراه عليكم سلام الله

يا ساكني الحمـى بكم طاب رياه بكـم طـاب سكنـاه

وربكـم لـولاكـم مــا نــوده ولا القلب من شـوق إليـه

أذبنـاه أسكان وادي المنحنـى زاد وجدنـا بمغنى حماكم

ذاك مغنـى شغفنـاه نحنّ إلـى تلـك الربـوع تشوقـاً ففيها

لنـا عهـد وعقـد عقدنـاه ورب يرانا مـا سلونـا ربوعكـم

وما كان من ربع سـواه سلونـاه فيا هل إلى ربع الأعاريـب

عـودة فـذاك وحـق الله ربـع حببـنـاه قضينا مع الأحبـاب

فيـه مآربـا إلى الحشر لا تنسى سقى الله مرعاه فشدوا

مطايانا إلـى الربـع ثانيـا فإن الهوى عن ربعكم مـا ثنينـاه

عبارات عن الحج قصيرة

في الحج تُقبل القلوب على الله طلباً للرحمة والمغفرة والعتق من النار.

مبروك لك الحج وتقبل الله منك ومن جميع حجاج البيت الحرام، ولا خيب رجائكم واستجب دعائكم.

ها هي شمسك تغيب يا عرفه اللهم تقبل من حجاج بيتك، اللهم اغفر لهم اللهم تقبل منهم، اللهم أعصمهم بعد يومك هذا وداعاً يا عرفه والقلب يعتصره الألم.

اللهم تقبل من حجاج بيتك وارزقهم فضل يوم عرفة وأتمم نسكهم واجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وأجزل المثوبة لمن سعى في خدمتهم.

الحمد لله يا رب على إتمام مناسك الحج، أسأل الله القبول، تقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بألف خير.

اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام وأعنهم على أداء فريضتك وهب علينا وعليهم نسائم الأجر والثواب، اللهم تقبل حجتهم وأكرمنا بعودتهم سالمين اللهم آمين.

لا تكثر من ذكر ما واجهك في الحج من مشقة؛ فحجتك ذهب تعبها وبقي أجرها ولا بد من تعب في الحج؛ فهو جهاد لا قتالَ فيه، تقبل الله حجك وأعظم أجرك.

مسيرة مليونية لطلب مغفرة العظيم، اللهم تقبل منهم واغفر لنا معهم.

شكراً لكل من ساهم في خدمة ضيوف الرحمن، وكلمة الشكر ما توفيكم حقكم، تقبل الله من الجميع.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هنيئاً لمن كتب الله له الحج، تقبل الله، ولا تنسَونا من الدعاء.

المسيرة هي الأجمل في العالم لا سياسية ولا حزبية ولا تخريبية، مسيرة لله وإلى الله وحده، اللهم تقبل منا ومنكم.

عبارات عن الحج للواتس

كل عام وأنتم بخير حج مبارك.

حجاجنا الأفاضل لا تنسون الوقاية قبل أداء مناسك الحج للحفاظ على صحتكم وسلامتكم ولا تنسونه بدعائكم تقبل الله طاعتكم مقدما.

أقبلت أيام الحج وعيد الأضحى المبارك وتقبل الله طاعاتكم ورد حجاجكم سالمين غانمين وكل عام وأنتم بخير.

إخواني الحجاج الكرام تقبل الله طاعتكم واحرصوا على أن لا تعدوا بعد الحج كما كنتم قبله بل كونوا خيرا منكم قبل حجكم حفظكم الله. تحية لمن غادرنا لأداء فريضة الحج تقبل الله حجهم ورزقنا وإياهم المغفرة وحفظهم في حلهم و ترحالهم.

عبارات عن الحج تويتر

في أجواءٍ من الطمأنينة..حجاج بيت الله الحرام يؤدون طوافَ الوداع.

اللهم اجعله حجا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا،اللهم يا رب تقبل من الجميع صالح الأعمال.

اللهم يا رب تقبل من حجاج بيتك و ضاعف يا رب الأجر و المثوبة لكل من عمل على خدمتهم.

اللهم يسر على الحجاج حجهم وأعدهم لبلادهم سالمين غانمين متعافين، حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور بأذن الله.

اللهم تقبل من حجاج بيتك ومن لم يحج وسهل أمرهم واقض حوائجهم واغفر لنا ولهم أنت ولي ذلك والقادر عليه.

مدح عن الحج

إليك إلهي قد أتـيـت مُلبـياً فـبارك إلــهـــي حـجـتـي ودعائيا

قصدتك مـضـطراً وجـئـتــك باكياً وحاشاك ربي أن ترد بـكـائـيا

كفاني فـخــراً أنني لـك عابد فـيـا فـرحـتي إن صرت عبداً مواليا

إلـهــي فـأنـــت الله لا شيء مـثله فأفعم فــؤادي حكمة ومعانيا

أتـيــت بلا زاد، وجــودك مطعـمي وما خـاب مـن يهفو لجودك ساعيا إليك

إلهي قد حـضرت مـؤملاً خــلاص فــؤادي مــن ذنوبي ملبيا وكيف يرى

الإنسـان فـي الأرض متعة وقد أصبح القدس الشريف ملاهيــا يــجـــوس

بـــه الأنـذال مـن كـل جانب وقد كـان لـلأطهار قـدسـاً وناديا

معالم إسراء، ومهـبـط حـكـمــــة وروضة قرآن تعـطر واديا

كلمات عن الشوق للحج

يا واقف بعرفات ومستجاب الدعوات لسه الوقت ما فات تتذكرنا بالدعاء.

أسأل الله الذى لن تطيب الدنيا إلا بذكره ولن تطيب الآخرة إلا بعفوه ولن تطيب الجنة إلا برؤيته أن يديم ثباتك ويقوى إيمانك وصحتك ويرفع قدرك ويشرح صدرك ويسهل خطاك لدروب الجنة وأن يجعلك من عتقائه من النار ومبروك عليك يوم عرفة ويجعل كل أيامك عيد.

الحج هي عبادة جزيلة الثواب وحسبنا أنه يمحو الخطايا ويطهر الإنسان من أدران ذنوبه السابقة فيرجع الحاج إلى أهله طاهر القلب نقي السريرة وكأنما ولد من جديد ويبقى ذلك مشروطاً بالطاعة الخالصة والإقبال الصادق.

للكعبة البيت الحرام قلوبنا تصفو وتظهر شوقها المكتوما طاف العباد بها وصلوا خشعا وترنموا بتلاوة ترنيما وتجردوا في كل شيء عندما جاءوا وقد نالوا الثواب كريماً لبوا نداء الحق بالقلب الذي سمع الأذان في السماء رخيماً.