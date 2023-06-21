بدأ حجاج بيت الله الحرام بتلبية نداء الحج الذي فرضه الله تعالى على المسلمين لمن استطاع إليه سبيلا، والتوجه إلى الأراضي المقدسة في مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية - حيث سيبدأ الحجيج بأداء مناسك الحج في الثامن من شهر ذي الحجة، وفيما يلي أجمل رسائل لمن عاد من الحج يمكنك إرسالها له عبر الواتس آب:

رسائل لمن عاد من الحج

أعادكم الله من الحج سالمين طائعين لرب العالمين، حجاج زوار إن شاء الله.

يا حاج بيت الله حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور.

تقبل الله أعمالكم وأفعالكم بكل خير، وأعادكم إلى أهلكم سالمين غانمين يا حجاج بيت الله، حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور يا رب.

ليتني بينهم، لكنه لم يقدَّر لي، لذا سأكون ملبِّياً ما استطعت، حجّاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً وتجارة لن تبور بإذن الله، تقبل الله حجكم.

اللهم يسر على الحجاج حجهم وأعدهم لبلادهم سالمين غانمين متعافين، حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور بإذن الله.

وداعاً يا أحلى أيام الدنيا، مع مغيب شمس هذا اليوم نودع التكبير المقيد والمطلق، اللهم تقبل منا ومن حجاج بيتك وضيوفك.

وداعاً حجاج بيت الله الحرام، تقبل الله طاعاتكم وردكم إلى أهاليكم سالمين، حج مقبول وسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة لن تبور.

لكل الأحباب الحجاج، تقبل الله منكم وحج مبرور وسعي مشكور.

يا رب إنّ لي حبيبة غالية على قلبي وهي توأم روحي رحلت في مضيها إليك لقضاء الحج، فيا رب احفظها وأرعاها بعينك التي لا تغفو ولا تنام، وتقبل منها حجها وصالح أعمالها، واغفر لها ذنوبها، واشرح صدرها، ويسر لها أمورها، وردها إلي سالمة غانمة يا رب العالمين.

الحج دعوة من الله لزيارة بيته تأتي متى ما شاء سبحانه، تقبل الله منه وبارك بمن سعى، تقبل الله حجكم.

عبارات عن الحج قصيرة

تقبل الله حجكم وشكر سعيكم وغفر ذنبكم وستر عيبكم وتقبل دعاءكم وأجزل لكم المثوبة والعطاء.

مرحبا بحجاج بيت الله الحرام ضيوف الرحمن تقبل الله منا ومنكم وحجا مبرورا وسعيا مشكورا وردكم الله إلى أهلكم سالمين غانمين.

الحج هي دعوة من الله لزيارة بيته تأتي متى ما شاء سبحانه تقبل الله منه وبارك بمن سعى لذلك.

الحمد لله على نعمة الإسلام الحج من استطاع اليه سبيلا اللهم يسر لكل حاج حجه واجبر قلب كل من يريد حج بيتك ولم يستطع لحظات الفرح مؤلمه اكثر من سعادته وهو مقبل لربه تقبل الله منا ومنهم صالح أعمالهم.

لا عبادة يمكن أن تفعل ما يفعله الحج المبرور، فهو يُعيدك كيوم ولدتك أمك بفطرتك ومحو ذنوبك فيا لها من نعمةٌ عظيمة.

هنيئًا لحجاج بيت الله هذه الرحلة المباركة تقبل الله حجكم، وشكر سعيكم.

من عبارات عن الحج قصيرة، تقبل الله منكم صالح الأعمال وجعلها خالصة لوجهه ورزق الله كل مسلم يريد الحج والعمرة حجا وعمرة.

أجمل رسائل تهنئة بمناسبة الحج

كلمات عن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة