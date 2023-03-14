​البوابة - مع اقتراب مناسبة عيد الأم الذي يصادف في 21 من مارس من كل عام على عالمنا العربي، وفيه نشعر بالتفكير الشديد والحيرة عن اختيار أجمل مسجات عيد الأم 2023 تعبيراً عن الإمتنان والمحبة لها.

أجمل مسجات عيد الأم 2023

أجمل النساء هي أمي وهل ما بعد الأم شيء، هي العطاء هي الحنان والحب، هي جوهر تسكن بالقلوب بكل كلمة، هي جميلة وتظل وردة عمرنا.

من أجمل مسجات عيد الأم 2023، أمي يرقص قلبي في يومك وروحي تركض لجانبك، وإحساسي يطير بحبك، وحواسي كلها تهنئك وتقول لك: كل سنة وأنت بألف ألف خير يا أمي.

أمي حبيبتي أنت بنظر الناس أمي لكن بنظري أروع ملاك ولو أقدر لأهديك عمري.

لا يكفي عيد الأم 2023 يا أمي لكي أعبر لك عن كل امتناني بجهودك وتعبك الذي بذلته في سبيل بقائي أنا وأختي، حفظك الله تعالى لنا يا أغلى الناس.

عيد أم سعيد يا غاليتي أنتِ امرأة مميزة جداً في حياتي وملهمتي على الدوام، أحبك جدًا.

في غربتي أتخيل وجهك المضىء الجميل ينور ظلمة أسفاري، أنتِ نبض الروح وأنشودة السلام كم اشتقت لك وأتوق لرؤيتك.

كبرتِ وأصبحت أعبر الشارع وحدي ، كم افتقد طعم الأمان الذي ذقته ممسكاً طرف ثوبك وكيف جعلتني أثق بقطعة قماش ترتدينها أكثر مما أثق بقدمي.

لو كان باستطاعتي أن أُبقي شيء ما في هذه الحياة على نفس الوتيرة لاخترت أن تكون أمي غاليتي معي دائماً .

أجمل رسائل عيد الأم 2023 لتهنئة والدتك على الواتساب

إلى أغلى وأعز الناس سنة مباركة يا تاج الراس.

يا أغلى ما في الكون يومك أحلى وأجمل يوم يجمعنا كلنا حوليك دوم

تهئنة مليئة ورد وفل أرسلها قبل عيدك ما يهل يا أمي الغالية علشان أكون قبل الكل

باقة ورد من حديقة قلبي أنثرها بين كفيك وأقول لك بحبك يا أمي

أنا لي قلب ما يقسى ولي عقل ما ينسى ولي أم بدونها ما أسوى

أمي .. ما أتصور حياتي من دونك … العمر ما يحلى غير بوجودك .. وكل ما يمر عيدك بحضورك … أدعي ربي ما يحرمني وجودك … كل عام وإنت بخير أمي .. إنت حبك عن جميع الناس غير .. بعتلك أجمل تهاني مع أجمل طير .. ينغملك ويقولك كل عام وإنت بألف خير يلي بوجودك بيننا علطول يعم الخير

أمي يارب تكوني سالمة سنة بعد سنة .. وأحتفل بيومك كل سنة أجمل من سنة.

الليل له آخر والعمر له آخر بس بصراحه حبك لينا ما له آخر بنحبك يا ماما

سامحيني لو كنت عنك غايب يا أمي يا ست الحبايب لو كان عندي كتير هموم وكان عندي الشغل بالكوم بين حضنك كل شيء بيهون

مرت سنة بكل ما فيها وجت سنة أحلى ما فيها إنك لسه معاي فيها

أحلى الأعياد عيدك و أروع القلوب قلبك و انا جايبلك هدية ما تنفعش لغيرك

أمي .. يا شمعة الكون العالم كله يحتفل بهاليوم وأنا من بين هالجموع. أقــولك .. كل عام وإنتِ بخير دوم

أمي الغالية .. حياتي معاكي حلوة وعلى شفايفي إنتي غنوة وفي يومك يا أجمل وردة لو أقدر اهديكي عمري بيع وشروة.

رجيم عيد الأم 2023

رسائل عيد الأم 2023